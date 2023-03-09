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İzmir'de sobadan ölüm sızdı...

İzmir'in Konak ilçesinde, kendisinden bir süredir haber alınamayan 74 yaşındaki Yırgal Hatayi'nin yakınları polise ihbarda bulundu. İhbar üzerine Hatayi'nin yaşadığı evine giden ekipler, yaşlı kadını hareketsiz yatarken buldu. Sağlık ekiplerinin yaptığı ilk incelemede, yaşlı kadının sobadan sızan karbonmonoksit gazından dolayı ölmüş olabileceği ortaya atıldı. Hatayi'nin cansız bedeni, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için İzmir Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı.

DHA

09.03.2023, 09:15

İzmir’de sobadan ölüm sızdı...

İzmir'in Konak ilçesinde, iddiaya göre sobadan sızan karbonmonoksit gazı 74 yaşındaki kadının ölümüne neden oldu.

Olay, dün öğlen saatlerinde İsmet Paşa Mahallesi'ndeki bir evde meydan geldi. İddiaya göre, 74 yaşındaki Yırgal Hatayi'nin yakınları, yaşlı kadından bir süredir haber alamadıkları yönünde polis ekiplerine ihbarda bulundu. Bunun üzerine harekete geçen polis, sağlık ekipleri eşliğinde Hatayi'nin evine gitti. Hatayi'nin yaşadığı eve giren ekipler, yaşlı kadını hareketsiz şekilde yatarken buldu. Sağlık ekiplerinin yaptığı ilk kontrolde, Hatayi'nin hayatını kaybettiği belirlendi. Evde yapılan incelemede, Yırgal Hatayi'nin odasındaki sobadan sızan karbonmonoksit gazından dolayı öldüğü ileri sürüldü. Yaşlı kadının cansız bedeni kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için İzmir Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı. Polis ekiplerini olayla ilgili soruşturması sürüyor.

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