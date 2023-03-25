İhanete SIRRIttılar!

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in 15-21 Mart'ta düzenlediği sözde iktisat kongresinde HDP eski Milletvekili Sırrı Süreyya Önder'in "Atatürk 'Yurtta sulh cihanda sulh' sözünü barış için söylememiş. Osmanlı'dan elimizde kalan bu bakiye ile kendi yağımızda kavrulacağız demiş ve bunun karşılığında yüz yıllık bir avans almıştır. Biz de ülkeyi bu yüzyıl o lafla buraya getirmişiz" sözüne tepkiler sürüyor. Önder'in bu skandal sözleri söylediği sırada Tunç Soyer ve danışmanı Güven Eken'in de güldüğünü ortaya koyan görüntüler de tepkinin boyutunu daha da büyütüyor.



'YAZIKLAR OLSUN ONLARA'

Bu tabloya çok sert tepki gösteren Yeditepe Üniversitesi'nden Prof. Dr. Emin Gürses, Yeni Asır'a çarpıcı açıklamalar yaptı. Prof. Dr. Gürses, "Bir de gülüyorlar ya, adam orada Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşuna saldırıyor, gülüyor adam. Oradan biri de tepki göstermiyor. O salondan bir tanesi de bana eyvallah deyip çıkmıyor. Kuva-yi Milliye'yi yerden yere vuran adama 'Burada ne konuşuyorsun kardeşim' demiyor. Önder, 'İstiklal Harbi olmamıştır diyorsa ve orada kimse ses çıkarmıyorsa yazıklar olsun onlara. Belediye Başkanı kullardan biraz utansın" ifadelerini kullandı.





'TARİHİ KOŞULLARI BİLMİYOR'

"Adam 'Yurtta Sulh Cihanda Sulh'un ne olduğunu anlatıyor. Ne olduğunu bilmiyor" diyen Prof. Dr. Gürses, "Bu cümle o döneme göre söylenmiş. Yani memleket o kadar zor durumda ki aman barış olsun da çünkü savaşacak takati kalmamış milletin. 1912'den 1922'ye kadar savaşmış. Şimdi iktisat kongresi yapıyorsunuz. Bu İzmir Belediye Başkanı, bu iktisat kongresi bu kadar ayağa mı düştü ya! Hani iktisatçılar? Çağır Korkut Boratav'ı. Memlekette bir sürü namuslu iktisatçı var. Film konusunda konuşacaksa, film konusunda konuştur. 'Yurtta Sulh Cihanda Sulh'un ne olduğunu bilmeyen bir adam. Tarihi koşulları bilmiyor ki" dedi.



KENDİSİ KÜRT DE DEĞİL

Kıvanç Özdal'ın "Sırrı Süreyya Önder kime bağlı olduğunu söylüyor, Öcalan'a selam yolluyor" sözleri üzerine Gürses, "Öcalan'a bağlıysa Amerika'ya bağlı. Öcalan bunlardan daha ileridedir. Bunlar daha fazla bağlı Amerika'ya. Kendisi Kürt de değil. Kürtlerin başına bela olmuşlar bunlar. Bulmuşlar Türkiye gibi bir yer, konuşuyorlar. Olsalardı İspanya'da görürdüm onları ben" dedi. Gürses, şöyle devam etti: "Aslında biz devrimci bir hükümet olursa bunların hepsini nereye istiyorlarsa göndereceksin. Japonya'ya mı, nereye istiyorlar, adalar mı, bir ada bulup oraya göndereceksin. Çünkü bu kadar özgürlük bunlara... Orada bilimsel bir toplantı yapılıyor, dalga geçiyor. Kuvayi Milliye ile dalga geçiyor. Bu insanlar toprak altında yatıyor. 3.5 milyon insan toprak altında yatıyor. Bunlarda utanma falan yok ya! Bunları ciddiye almayacaksın bunlara devrimci yöntem uygulayacaksın. Yani devrimci şiddet uygulayacaksın bunlara."





'SOYER KULLARDAN UTANSIN'

"Böyle oyuncak mı zannediyorlar onu ya! Şu memleket ne kadar ayağa düştü! Bir de İzmir İktisat Kongresi diyor ona" diyen Gürses, şöyle konuştu: "İzmir Belediye Başkanı haydi Allah'tan korkmuyor diyelim, biraz utansın kullardan ya! Burada iktisatçılar nerede? İktisat konuşun biraz. Fukuyama kim, onu çağırıyorsun? İktisatla ne ilişkisi var?... Fukuyama'nın yazdığı; 'Batı kapitalizmi kazanmıştır, dünyada artık tarihin sonu gelmiştir. Tarihin sonu kapitalizmin başarısıdır' O sosyalizme saldırıyor. Onun orada ne işi var. İktisat kongresi dediğin, ülkenin iktisadi geleceği için bazı öneriler sunar. Öneri yok. Kurtuluş Savaşı ile dalga geçiliyor, adını da iktisat kongresi koymuşlar. Ayıp diye bir şey var ya!"



'BİRİLERİ BENİ ŞİKAYET ETTİ'

Prof. Dr. Emin Gürses, bu konuda bir TV kanalında yaptığı açıklamalarının ardından birileri tarafından çalıştığı üniversitenin yönetimine şikayet edildiğini söyledi. Önder, bu şikayeti kimin yaptığını bilmediğini ancak Başkan Tunç Soyer'in de yapmış olabileceğini söyledi.



İŞTE O SKANDAL SÖZLER

İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen İkinci Yüzyılın İktisat Kongresi'nin 6'ncı gününde "Sadakate Davet" oturumunda Önder, şunları söylemişti: "İzmir İktisat Kongresi, 'Yurtta sulh, cihanda sulh' sözünün ilk ya da ikinci sarf edildiği yer. Tarihçi değilim, farklı yorumlar var. Misakı Milli'den daha azına razı olunmuş ve bütün Batı'ya biz sizin Orta Doğu'daki hesaplarınızla ilgili değiliz denmiş. Atatürk, 'Yurtta sulh, cihanda sulh' diyerek bir barış mesajı vermemiş aslında. Bu benim fikrim. Yani sizin oradaki hesabınızla biz ilgili değiliz, Osmanlı'dan elimizde kalan bu bakiye ile kendi yağımızda kavrulacağız demiş ve bunun karşılığında yüz yıllık bir avans almıştır. Biz de ülkeyi bu yüzyıl o lafla buraya getirmişiz."

ERHAN GÜLENÇ