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Haberler İzmir Süper Lig'de 30. hafta hakemleri açıklandı!

Süper Lig'de 30. hafta hakemleri açıklandı!

Son dakika... Spor Toto Süper Lig'de 30. hafta maçlarını yönetecek hakemler açıklandı. İşte Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulundan (MHK) yapılan açıklamaya göre, Süper Lig'de 30. hafta müsabakalarının hakemleri.

17.04.2023, 16:21

Süper Lig’de 30. hafta hakemleri açıklandı!

Spor Toto Süper Lig'de 30. haftanın maçlarını yönetecek hakemler açıklandı.

İşte maçları yönetecek hakemler...

SALI

20.30 VavaCars Fatih Karagümrük - HangiKredi Ümraniyespor - Ali Şansalan

20.30 Corendon Alanyaspor - Galatasaray - Abdülkadir Bitigen

19 NİSAN ÇARŞAMBA:

17.00 Yukatel Kayserispor-Kasımpaşa - Hüseyin Göçek

17.00 İstanbulspor-Fraport TAV Antalyaspor - Yiğit Arslan

20.30 Konyaspor-Adana Demirspor - Sarper Barış Saka

20.30 Medipol Başakşehir - Fenerbahçe - Suat Arslanboğa

20 NİSAN PERŞEMBE:

17.00 MKE Ankaragücü - Bitexen Giresunspor - Halil Umut Meler

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