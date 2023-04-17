Süper Lig’de 30. hafta hakemleri açıklandı!

Spor Toto Süper Lig'de 30. haftanın maçlarını yönetecek hakemler açıklandı.
İşte maçları yönetecek hakemler...
SALI
20.30 VavaCars Fatih Karagümrük - HangiKredi Ümraniyespor - Ali Şansalan
20.30 Corendon Alanyaspor - Galatasaray - Abdülkadir Bitigen
19 NİSAN ÇARŞAMBA:
17.00 Yukatel Kayserispor-Kasımpaşa - Hüseyin Göçek
17.00 İstanbulspor-Fraport TAV Antalyaspor - Yiğit Arslan
20.30 Konyaspor-Adana Demirspor - Sarper Barış Saka
20.30 Medipol Başakşehir - Fenerbahçe - Suat Arslanboğa
20 NİSAN PERŞEMBE:
17.00 MKE Ankaragücü - Bitexen Giresunspor - Halil Umut Meler