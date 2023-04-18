Bahçeli’den CHP’nin İzmir adayına sert tepki: CHP yönetimi Pensilvanya’nın güdümündedir

MHP İstanbul İl Başkanlığının Yeşilköy'de bir otelde düzenlenen iftar programına katılan Bahçeli, burada yaptığı konuşmada, katılımcıların Kadir Gecesi'ni tebrik ederek 21 Nisan'da idrak edilecek Ramazan Bayramı'nın barış, huzur, ve kardeşliği daha da pekiştirmesi dileklerini iletti.

CHP'YE ADAY TEPKİSİ

Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Bulgaristan ziyaretinde "Bay Kemal'le devlet yine devlet olacak. Parti de parti. Devlet ciddi olacak. Olması gerektiği gibi." dediğini aktaran Bahçeli, Türkiye Cumhuriyeti'nin devlet gibi devlet olduğunu söyledi.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, konuşmasında şunları kaydetti:

"FETÖ'cü Taraf Gazetesi'nin eski yazarını İzmir'den milletvekili adayı ilan eden Kılıçdaroğlu ve CHP yönetimi Pensilvanya'nın güdümündedir. Türklüğü Anayasa'dan çıkarma pespayeliğini alçakça gündeme taşıyan selamsız Babacan'ın yoldaşı Ali Dibo'yu Ankara Çankaya'dan milletvekili adayı gösteren Kılıçdaroğlu ve CHP yönetimi çıkmaz sokaktadır. Aziz Atatürk'e hakaret edenleri baş tacı yapan, yeni bir çözüm sürecinin altyapısını hazırlayan, sözde Kürt sorununu gündeme taşıyan, Türk askerinin silah bırakması için uygun ortam kollayan Kılıçdaroğlu ve CHP yönetimi, Türkiye Cumhuriyeti'ni dinamitlemek için kulisleri kaynatmakta, lobi çalışmalarını kamçılamaktadır. Tehdit büyüktür, yakındır, kurnazdır. Tehlikenin ana aktörleri, gerçek anlamından soyutlanmış demokrasi ve özgürlük masalları anlatarak ülkemizi zehirleme kararındadır."

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