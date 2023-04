CHP’liler Taşkın’la halkın karşısına çıkamıyor!

CHP, 14 Mayıs'ta yapılacak seçimler için Ulu Önder Atatürk'e "ırkçı" diyen FETÖ'nün eski yayın organı Taraf Gazetesi'nin yazarı Yüksel Taşkın'ı İzmir 1. Bölge 1. Sıra'dan aday gösterdi.

İzmirler buna isyan ediyor. Biz, bu kadar tepkinin ardından "CHP, herhalde Yüksel Taşkın'ı İzmirlinin karşısına hiç çıkarmadan bir seçim çalışması yapar" diye düşünmeye başlamıştık. Ancak, Taşkın, Atatürk'e bağlı İzmir'e gelip seçim propagandası yapma "yüzünü" her nasılsa kendisinde buldu.



HER NASIL YÜZ BULDUYSA!

Taşkın, Gaziemir, Karabağlar gibi ilçelerde tek aday olarak seçim çalışması yapıyor. Daha önceki yazımızda da belirttiğimiz gibi Taşkın'ı bu seçim çalışmaları sırasında her gittiği yerde mutlaka bir Atatürk fotoğrafı karşılıyor. Peki, Taşkın, İzmir'e gelip propaganda yapma yüzünü her nasılsa kendisinde buldu da CHP'liler onunla birlikte görüntü vermek istiyor mu? Hayır. Bunu nereden mi çıkarıyoruz?



GÖZLER ARADI AMA GÖREMEDİ

1. Bölge milletvekili adaylarının önemli kısmı dün CHP İl Başkanlığı koordinasyonunda Urla, Seferihisar ve Menderes'e çıkarma yaptı. Buralarda seçim ofisi açan adaylara Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer ve İl Başkanı Şenol Aslanoğlu da eşlik etti. Hatta Urla'daki açılışta Büyükşehir Belediyesi eski Başkanı Aziz Kocaoğlu bile vardı. Bu 3 ilçede de sahneye çıkıp Soyer ve Aslanoğlu ile birlikte el kaldıran 1. Bölge adayları arasında gözler Taşkın'ı da aradı ama göremedi. Taşkın, bu üç ilçede de yoktu. Tabii, bu durum da ister istemez "Herhalde CHP'liler seçim çalışmaları sırasında büyük tepki çeken Taşkın ile birlikte görüntü vermek istemiyor" yorumunu da beraberinde getirdi.



ATATÜRK İSTİSMARI YAPIYORLAR

Atatürk'e ırkçı diyen birini Ulu Önder'in kenti İzmir'de ilk sıradan aday yapan CHP'nin 1. Bölge adaylarından biri olan PM Üyesi Ednan Arslan, Urla'daki törende yaptığı konuşmada, "Biz Atatürk'ün peşinden gideceğiz" açıklaması yaptı. Bu sözler, tam bir ironi ve Atatürk istismarından başka bir şey değil!

Sen "Kemalizm baştan beri dışlayıcıdır.

Kemalizm azınlıklarla ve farklı etnik kimliklerle bir arada yaşama meselesini çözememiştir. Azınlıkların Türkiye'den gitmesiyle vatan ve millet olunabileceği vurgusuna sahiptir. Kemalizm'in dışlayıcı bir etnik milliyetçiliğe ve ırkçılığa kayabilme potansiyeli var. Özellikle uluslararası meseleler devreye girip de korku ve sıkışma yaşandığında ya da Kürt sorununda sıkıştığında Kemalizm'in ırkçı tarafı ortaya çıkıyor" diyen Taşkın'ı İzmir'de birinci sıradan aday yap sonra da İzmir'de "Biz Atatürk'ün peşinden gidiyoruz" diye propaganda yap! İzmirli bunu yer mi sanıyorsunuz?

Öte yandan Arslan, Menderes'teki açılışta da Kılıçdaroğlu için "Seçildiğinde Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Çankaya'sına gidecek" diye konuştu. İzmirliler, CHP'nin FETÖ'nün Ergenekon ve Balyoz kumpas davaları sırasında Adalet Bakanlığı yapan Sadullah Ergin'i Atatürk'ün Çankaya'sında seçilecek sıradan aday yaptığını bilmese belki bu sözlere inanırdı ama hepimiz bu acı gerçeğin farkındayız!

