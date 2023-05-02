Folkart’a tinerli sabotaj

İzmir'in lüks sitesi Folkart Narlıdere'de çıkan yangının sebebi emniyet güçleri tarafından araştırılmaya devam ediyor. Yeni Asır'ın ulaştığı bir detay ise kundaklama ve sabotaj ihtimalini akıllara getirdi. Polis ve itfaiye ekiplerinin vereceği rapor beklenirken, yangının kül ettiği Mithatpaşa Caddesi'ne bakan bölümdeki bloğun altında bir tiner tenekesi bulundu.



SENARYOLAR ÜRETİLDİ

Tiner tenekesi bulunduğunu doğrulayan emniyet yetkilileri, sabotaj ihtimaline karşı tenekeye el koyarak laboratuvara gönderdi. Yanan bölümde ikamet eden site sakinleri, itfaiyenin vereceği raporun çıkmasının ardından evlerine girebilecekler. İzmir'in Narlıdere İlçesi Yenikale Mahallesi'ndeki 4 bloklu Folkart Narlıdere Sitesi'nin bir bloğunda geçtiğimiz hafta büyük bir yangın çıktı. Tüm binayı saran alevler Karşıyaka'dan bile görülürken, olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Zaman zaman patlama seslerinin duyulduğu yangında bina sakinleri ekiplerce tahliye edildi. 3'üncü bloktaki dairelerin kullanılamaz hale geldiği yangında 6 kişi dumandan etkilenirken, 1 kişi ise ayağından yaralanmıştı. Yaşanan bu olay sonrasında yangına dair pek çok senaryo ortaya atıldı.



BOŞ KUTU İNCELENİYOR

Yangının net sebebi toplanan delillerin laboratuvar raporunun çıkmasıyla aydınlanacak olmasına rağmen şu an en önemli kanıt, boş tiner kutusu. Polis ve itfaiye ekipleri tarafından tiner kutusunun bulunması sabotaj ihtimalinin güçlendirdiği söylenirken, tiner kutusu detayı site yönetimi tarafından da doğrulandı. Bu ihtimale karşı o blokta oturan site sakinlerinin bilgisine başvurulacağı öğrenildi.



FATİH ŞENDİL / ÖZEL HABER

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