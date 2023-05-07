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Haberler İzmir Kumarhanenin kapısını Atatürk’le gizlemişler!

Kumarhanenin kapısını Atatürk’le gizlemişler!

7.5.2023

Gazete

Kumarhanenin kapısını Atatürk’le gizlemişler!

İZMİR'DE iki farklı kumarhaneye yapılan operasyonda 152 kişi yakalanırken, mekandaki Atatürk portresinin altında gizli kapı düzeneği tespit edildi. İzmir İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Bornova ilçesi Beşyol ve Gökdere mahallelerinde iki farklı umuma açık işletmede kumar oynatıldığı belirlendi. Belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda 152 kişi suçüstü yakalandı.

Kumar oynayan şahıslara 616 bin 400 TL idari para cezası uygulanırken, işletmeler mühürlenerek, kumar oynamak için kullanılan materyallere de el konuldu. SÖZ konusu mekanlardan birinde ise Atatürk portresinin altına gizlenmiş bir kapı tespit edildi. Kapının gizli bir bölmeye açıldığı görüldü. Şüpheliler İ.A. ve A.K. hakkında adli işlem başlatıldı. Aynı işletmeye daha önce de 22 kez operasyon düzenlendiği ifade edildi.

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