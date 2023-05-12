Menemen’deki öğrencilere 5 bin lira burs

Menemen Belediyesi Mayıs ayı Meclis Toplantısı 2'nci oturumu Menemen Belediye Başkan Vekili Aydın Pehlivan'ın başkanlığında gerçekleştirildi. Toplantıda komisyonlarda görüşülen Menemen'deki öğrencilere verilecek nakdi yardım konusu damga vurdu.



MUHALEFETTEKİLER RET VERDİ

'2023 yılında yapılacak üniversite giriş sınavında başarılı olup örgün eğitim veren üniversitelerin herhangi bir programına lisans, önlisans yerleşmeye hak kazananlar ile 2022 2023 öğretim yılı sonunda örgün eğitim veren üniversitelerin herhangi bir programından lisans, önlisans mezun olmayı hak kazanacak olan Menemen'deki üniversite öğrencilerini teşvik ve destek olması amacıyla 5 bin TL başarı ödülü verilmesi' maddesi karara bağlandı. Millet İttifakı meclis üyelerinin ret oyuna rağmen, Cumhur İttifakı meclis üyelerinin oyları ile karar meclisten geçti. Buna göre, herhangi bir programa yerleşmeye hak kazanan öğrenciler ile 2022-2023 eğitim öğretim yılı sonunda örgün eğitim veren üniversitelerden mezun olan üniversite öğrencilerine 5'er bin lira başarı ödülü verilecek. Evet oyu kullanan meclis üyelerine teşekkür eden Aydın Pehlivan, "Aldığımız karar tüm öğrencilerimize hayırlı uğurlu olsun" dedi. Ayrıca, 8'inci ve 12'nci sınıf öğrencilerine eğitim kurumları aracılığıyla uzaktan eğitim verilmesi hususu oy birliğiyle meclisten geçti.

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