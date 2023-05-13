Menemenli öğrenci ve muhtarlar TCG’de

Menemen Belediyesi, sosyal projelerine bir yenisini daha ekledi. İlçede öğrenim gören lise öğrencileri ve Menemen'de görev yapan muhtarlar, Alsancak Limanı'nda demir atan dünyanın ilk SİHA gemisi olan yerli ve milli TCG Anadolu'yu ziyaret etti. TCG Anadolu Gemisi'ni gezen ve gemiye dair bilgi alan Menemenli öğrencilerin etkinliğe ilgisi yoğundu.



Gemi içerisinde bulunan, ülkemizin ilk insansız savaş uçağı Kızılelma'nın yanı sıra İHA, SİHA ve helikopterleri de yakından görme şansı elde eden öğrenciler, bol bol hatıra fotoğrafı çektirdi. Mahalle muhtarları da yaptıkları TCG Anadolu gezisi nedeniyle Menemen Belediye Başkan Vekili Aydın Pehlivan'a teşekkür etti.



TÜRKİYE'NİN GÜCÜ

Pehlivan ise, "Öğrencilerimiz ve muhtarlarımız buraya gelerek ülkenin nasıl büyüdüğünü ve nasıl güçlü bir ülke olduğunu yerinde gördüler" diye konuştu.

DİĞER