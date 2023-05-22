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Haberler İzmir Tireli yönetmenlerden uluslararası başarı

Tireli yönetmenlerden uluslararası başarı

22.5.2023

Gazete

Tireli yönetmenlerden uluslararası başarı
Tireli genç yönetmenler Ozan Serdemir ve Mert Erez uluslar arası boyutta büyük bir başarıya imza attı. Ozan Sertdemir'in yönetmenliğini yaptığı "Hayde Bre Pehlivan" adlı belgesel ile Mert Erez'in yönettiği "Iska" adlı belgesel, olimpiyat komitesinin desteğiyle bu yıl Fransa'da 6.'sı düzenlenen 'Beausoleil C&ocirc;te d'Azur International FICTS Festival du Cin&eacute;ma Sportif' adlı uluslararası spor filmleri festivalinde finale kaldı. Aynı zamanda lise yıllarından buyana iki sıkı dost olan genç yönetmenlerin yurtdışında elde ettikleri başarı ses getirdi. Festivalde, birbirlerine rakip olmaktan da mutlu olduklarını kaydeden Sertdemir ve Erez, "İki film de ayrı kategorilerde yarışacak olmasına rağmen, hangi film ödül alırsa alsın kazanan biz olacağız" diye konuştu.

NADİR UYSAL
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