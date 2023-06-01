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Haberler İzmir AK Partili Kaya'dan CHP’ye videolu 'Yüksel Taşkın' tepkisi

AK Partili Kaya'dan CHP’ye videolu 'Yüksel Taşkın' tepkisi

AK Parti Milletvekili Kaya sosyal medya hesabından, geçmişte Taraf Gazetesi'nde Atatürk ile ilgili tartışmalı yazılara imza attığı ortaya çıkan ve tepki çeken Yüksel Taşkınİzmir 1. sıradan aday gösterip Meclis'e sokan CHP’ye sert eleştirilerde bulundu. Mustafa Kemal Atatürk'ün 10.yıl nutkundaki sözleri üzerine AK Parti'nin icraatlarının sıralandığı bir video paylaşan Kaya, "Bir tarafta, Atatürk'ün en büyük eserim dediği Türkiye Cumhuriyeti'ni muasır medeniyet seviyesine ulaştırmaya koşan, büyük icraatları gerçekleştiren Recep Tayyip Erdoğan ve AK Parti. Bir tarafta ise, Atatürk'e ırkçı diyerek hakaret eden birisini İzmir'den milletvekili yapan CHP." ifadelerini kullandı.

YENİASİR.COM.TR

01.06.2023, 14:51 Güncelleme Tarihi: 01.06.2023, 14:56

AK Partili Kaya’dan CHP’ye videolu ’Yüksel Taşkın’ tepkisi

AK Parti İzmir Milletvekili Mahmut Atilla Kaya, Twitter hesabından yaptığı video paylaşımla CHP'nin İzmir'den Meclis'e Yolladığı tartışmalı isim Yüksel Taşkın'a göndermede bulundu. Mustafa Kemal Atatürk'ün 10.yıl nutkundaki sözleri üzerine AK Parti'nin icraatlarının bir bir sıralandığı videoyu paylaşan Kaya paylaşımında, "Bir tarafta, Atatürk'ün en büyük eserim dediği Türkiye Cumhuriyeti'ni muasır medeniyet seviyesine ulaştırmaya koşan, büyük icraatları gerçekleştiren Recep Tayyip Erdoğan ve AK Parti. Bir tarafta ise, Atatürk'e ırkçı diyerek hakaret eden birisini İzmir'den Milletvekili yapan CHP" ifadelerine yer verdi.



CHP İzmir 1.sıra Milletvekili adayı olarak Meclis'e giren Yüksel Taşkın, Atatürk'e, 'Bölücü', Mehmetçik'e ise 'Katliamcı' demişti. FETÖ'nün kapatılan gazetesi Taraf'ta uzun süre yazarlık yapan Yüksel Taşkın, Mehmetçik'e 'Katliamcı' diyen bildiriye imza attığı için Marmara Üniversitesi'ndeki akademisyenlik görevinden ihraç edilmişti.

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