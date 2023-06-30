İzmir'de 3 yıl önce lösemi teşhisi konulan 11 yaşındaki Simay Hasçelik, babası Barbaros Hasçelik'ten (44) yapılan ilik nakliyle sağlığına kavuştu. Simay, şimdi kendisi gibi lösemi hastası olanlara moral vermek için, hazırlanan tüm etkinliklerde aktif rol alıp, "Ben başardım siz de başarabilirsiniz" diyor. Torbalı ilçesinde özel bir firmada işçi olarak çalışan Barbaros Hasçelik (44) ve Nurdan Hasçelik (41) çiftinin 2 kızından büyüğü olan Simay Hasçelik'te 3 yıl önce kaşıntı ve alerjik şikayetler başladı.

Sağlık Bilimleri Üniversitesi (SBÜ) Dr. Behçet Uz Çocuk Hastalıkları ve Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde trombositleri düşen Simay'a tetkiklerin ardından bir lösemi türü olan Akut Miyoloid (AML) teşhisi koyuldu. Babasından yapılan yarı uyumlu ilik nakliyle sağlığına kavuşan Simay, hastalığı süresince ona en büyük desteği veren LÖSEV gönüllüsü oldu.

ETKİNLİKLERE KATILIYOR

Bazen bisikletiyle katıldığı bu etkinliklerde afiş de dağıttığını söyleyen Hasçelik,"Lösemili çocuklar için düzenlenen palyaçolu etkinliklere katılıyorum. Daha önce vapurdan gökyüzüne balon bırakmıştık. Gönüllüler sayesinde eğlendik. Bandomuz da vardı. Tiyatro gösterilerine katıldık" dedi. Kendisi gibi tüm hasta çocukların morallerini yüksek tutmalarını isteyen Hasçelik, "Onlar da iyileşebilir, mutlu olabilir. Hastane ortamını hapishane gibi hissetmeyip yeni bir dünyaya açılabilir" ifadelerini kullandı.