Adını kullanan dolandırıcılara avukattan suç duyurusu

İZMİR'DE bir avukat, adına sahte baro kartı çıkartan kişi ya da kişilerin düzmece suç duyurusu dilekçeleri hazırlayarak insanlardan yüklü miktarda para talep ettikleri iddiasıyla savcılığa başvurdu. Avukat Ersin Gülsoy, mağdurların ifadelerine göre bir grup dolandırıcının sosyal medya hesaplarından tanıştıkları kişilerle sohbet etmeye başladığını ifade ederek, bir süre sonra telefon numarası alışverişinde bulunan tarafların birbirlerine cinsel içerikli mesajlar gönderdiğini belirtti.

KORKUTARAK DOLANDIRIYORLARMIŞ

Gülsoy, şöyle konuştu: "Dolandırıcılar daha sonra mesajlaştıkları kişileri başka bir cep numarasından arıyor. 'Ben uzlaştırmacı avukat Ersin Gülsoy, sosyal medyadan mesajlaştığınız kişi 17 yaşından küçük, ailesi mesajları yakalamış, suç duyurusunda bulunacak. Sizi kurtarmak, için belli miktar para göndermeniz gerekiyor. Yoksa para ve hapis cezası alacaksınız' gibi ifadeler kullanıyor. Paniğe kapılan kişiler de dolandırıcıların talep ettikleri parayı gönderiyor."