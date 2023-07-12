Batuhan’ın katiline ‘iyi hal’ indirimi

İZMİR'İN Torbalı ilçesinde Batuhan Barlak'ı öldürmekle suçlanan Suriye uyruklu Muhammed Ali Arab'a müebbet hapis cezası verildi. Ancak bu ceza, 'haksız tahrik indirimi' ve 'iyi hal indirimi' uygulanarak 11 yıl 8 aya indirildi. Torbalı'da 2021 yılında yaşanan olayda, Suriye uyruklu Muhammed Ali Arab (20) ile Batuhan Barlak (17) arasında çıkan tartışma kavgaya dönüşmüş ve kalbinden bıçaklanan Batuhan Barlak yaşamını yitirmişti. Batuhan Barlak'ı öldürmekle suçlanan Muhammed Ali Arab'ın yargılanmasına İzmir 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde devam edildi.

Mahkeme, Muhammed Ali Arab'a 'adam öldürme' suçundan müebbet hapis cezası verdi. Ancak bu ceza, 'haksız tahrik indirimi' ve 'iyi hal indirimi' uygulanarak 11 yıl 8 aya düşürüldü. Dava sonrası konuşan Barlak Ailesi'nin avukatı Ege Tunca, Suriye uyruklu Muhammed Ali Arab'ın 10 yaşında Türkiye'ye geldiğini ve 20 yaşında da katil olduğunu belirtti. Tunca, şöyle konuştu: "Bu o kadar planlı bir cinayet ki sanık evine gidip soğukkanlı bir şekilde silahı temizlemiştir. Kamera kaydı olmasa belki cinayeti işlediğini bile ispatlayamayacaktık."