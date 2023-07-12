Soyer intikam için çok beklemedi

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Örnekköy'de İZBETON şirketi üzerinden iş adamlarına kurdurduğu kooperatife yaptırdığı kentsel dönüşüm çalışmasındaki inşaatın mühürlenmesinin ardından belediyede 'intikam' operasyonu başlattı.

Soyer, eksik demir ve hatalı beton kullanıldığı şeklinde rapor hazırlayarak inşaatı Karşıyaka Belediyesi'ne mühürlettiren Büyükşehir bünyesindeki Kentsel Dönüşüm Daire Başkanlığı'nı aldığı şok kararla kapatıyor.

BASKI BİLE YAPTI AMA...

Soyer'in ilk önce Kentsel Dönüşüm Daire Başkanlığı'ndaki bürokratlardan bu raporun yumuşatılmasını istediği ancak "Yargı kararı olmadıktan sonra biz hazırladığımız rapordan geri adım atmayız" cevabı alınca bu daire başkanlığını lağvetmek için harekete geçtiği belirtildi.

Önceki günkü meclis toplantısına son dakikada gelen önergeyle bu daire başkanlığının bünyesindeki müdürlüklerin de Deprem Risk Yönetimi ve Kentsel İyileştirme Dairesi Başkanlığı'na bağlanması istendi. Önerge incelenmek üzere komisyonlara havale edildi. Soyer, Örnekköy'deki skandal ilk ortaya çıktığında hatayı yine kendi daire başkanlıklarının yakaladığına dikkat çekmiş ve bu durumu övmüştü.

ÖNCE TEŞEKKÜR ETMİŞTİ

Soyer, "Örnekköy Kentsel Dönüşüm Projemiz ülkemize örnek oluyor. 48 bin metrekare inşaatın 300 metrekaresinde bir yüklenicinin yaptığı hatayı tespit ettik ve o blokta inşaatı durdurduk. İlgili alan yıkılarak inşaat devam edecek. Görevli ekip arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum" demişti. Ancak konu gündemden düşünce bu tespiti yapan daire başkanlığını kapatma kararı alması "İntikam alıyor" şeklinde değerlendirildi.

'BU DA İKİNCİ SKANDAL'

Büyükşehir Belediye Meclisi AK Parti Grup Başkanvekili Özgür Hızal, Kentsel Dönüşüm Daire Başkanlığı'nın kapatılması önerisine sert tepki gösterdi. Bu daire başkanlığında çalışan mühendislerin tuttuğu tutanak sonrası Örnekköy'deki kentsel dönüşüm projesinin mühürlendiğini ve burayla ilgili eksik beton tartışmasının yaşandığını hatırlatan Hızal, şöyle konuştu: "Bu talep Örnekköy'de yaşanan olaydan sonraki ikinci skandaldır. Örnekköy'deki skandalı tespit eden büyükşehir bürokratlarını, mühendislerini istedikleri raporu düzenlemedikleri için tasfiye etme süreci. Bir yandan bürokratlarımıza güveniyoruz deyip diğer yandan bu bürokratların bünyesinde çalıştığı daire başkanlığı kapatmak akıl tutulmasıdır.

Büyükşehir Belediyesi yönetimi kendi personeline operasyon yapıyor. Bunun başka izahı yok." Kentsel Dönüşüm Dairesi Ayşe Arzu Özçelik başkanlığında çalışmalarını sürdürürken kapatılması halinde bünyesindeki müdürlükler Deprem Risk Yönetimi ve Kentsel İyileştirme Dairesi Başkanlığı'na bağlanacak.