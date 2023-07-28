Düğünleri yarıda kalan çifte Sandal’dan jest

HAZİRAN ayında evlendikleri gün olumsuz hava şartları nedeniyle eğlenceleri yarıda kalan genç çifte Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal jest yaptı. Aşırı yağmur nedeniyle yarıda kesilen ve davetlilerin dağılmak zorunda kaldığı düğün sonrası konudan haberdar olan Başkan Sandal, gelin ve damada bir jest yaptı.

HEMEN HAREKETE GEÇTİ

HAZİRAN ayında yaşanan olayı duyan duyan Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal, hemen harekete geçti. Genç çifti Havuz Restoranda akşam yemeğinde ağırlayan Sandal, gelin ve damada birer de çeyrek altın armağan etti. Hediyelerini Başkan Sandal'ı temsilen Bayraklı A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Gaffar Akkel takdim etti. Damat Volkan Benzigül, Başkan Sandal'ın bu ince davranışından duydukları memnuniyeti dile getirdi. Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal, "Genç çiftimize mutluluklarının ömür boyu sürmesini diliyoruz" diye konuştu.