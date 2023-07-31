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İzmir'de ambulans ile kamyonet çarpıştı: 3 yaralı

İzmir‘in Aliağa ilçesinde ambulans ile kamyonetin çarpıştığı kazada 3 sağlık çalışanı yaralandı.

İHA
İzmir’de ambulans ile kamyonet çarpıştı: 3 yaralı

Kaza, akşam saatlerinde İnönü Bulvarı TOKİ Kavşağı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir vakaya giden M.T.'nin kullandığı 35 R 0326 plakalı ambulans, iddiaya göre kırmızı ışıkta geçen H.S. yönetimindeki 34 JC 7315 plakalı kamyonetle kavşakta çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle ambulans devrildi. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada ambulanstaki sürücü M.T. ile 2 sağlık personeli hafif yaralandı.

Yaralanan 3 sağlık personeli olay yerine gelen diğer ambulanslarla Aliağa Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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