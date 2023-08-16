İzmir’de gezilebilecek 8 ücretsiz müze

Bir şehrin tarihi hakkında bilgi edinmenin en güzel yollarından biri o şehrin müzelerini ziyaret etmektir. Her yaştan insana hitap eden, keyifli ve öğretici bir alternatif olarak müzeler ön plana çıkar. Hafta sonları ailece şehir içi geziler planlıyorsanız, müzeleri gezinizin bir parçası haline getirmeyi düşünebilirsiniz.

Unutulmaması gereken bir nokta, bazı müzelerin ücretli olduğudur. Ancak bu listede sadece ücretsiz müzeleri sıralıyoruz. Şimdi, İzmir'de ücretsiz olarak ziyaret edebileceğiniz müzeleri hızlıca incelemeye başlayalım.