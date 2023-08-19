“Hayalet köy” Lübbey Efeler Yolu rotasıyla hareketlendi

İzmir'in Bornova ilçesinde bulunan "Efeler Yolu" yürüyüş rotası, "hayalet köy" olarak da anılan 8 kişinin yaşadığı Lübbey Mahallesi'nin ziyaretçilerini artırdı. İzmir'in Ödemiş ilçesine 13 kilometre uzaklıkta bulunan ve çeşitli nedenlerle halkının göç etmesi sonucu nüfusu 8'e düşen Lübbey Mahallesi, doğası ve tarihi yapılarıyla fazlasıyla dikkat çekiyor.

İZLER TAŞIYOR

Yürüyüş sporu yapanlar ve fotoğraf tutkunlarının gözde ziyaret noktalarından olan Lübbey, turistik anlamda da gelecek vadediyor. İzmir, Manisa ve Aydın'dan çok sayıda misafir ağırlayan Lübbey'i son 1 ayda Rusya, Almanya, İngiltere, İsrail gibi ülkelerden gelen konuklar da ziyaret etti.

GÖRÜNÜMÜ DEĞİŞTİ

Lübbey Mahallesi esnafı Muzaffer Coşut, son dönemde mahallelerine dünyanın çeşitli ülkelerinden turistlerin geldiğini ifade ederek, "Bazı ev sahipleri restorasyon çalışması ile evlerine yeni bir görünüm kazandırdılar. Bu evlerin çoğalmasıyla eski yıkık görüntünün yerini daha güzel bir manzaranın alacağına inanıyoruz" dedi. Osmanlı İmparatorluğu döneminde rastlanamayacak özgünlükte bir yerleşim yeri olarak dikkat çeken tarihi köy, kerpiç ve çamur sıva karışımından oluşan evleriyle öne çıkıyor.