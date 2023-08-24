Tüfekle vurulan kadın: İfadesi çok korkunçtu

İZMİR'DE koruma kararı aldırdığı eski eşi Ferhat B. (41) tarafından tabancayla bacaklarından vurulan Aysel Aydemir (37), adalet isteğini söyledi. Hayatına bacağındaki platinle devam eden Aydemir, sanık hakkında istenen 12,5 yıl hapis cezasının az olduğunu belirterek tepki gösterip, "Aracın kapısını açtı ve elinde pompalı tüfeği gördüm. Bana doğru yürüdüğünde yüzündeki ifade çok korkunçtu. Öldürmek istediği belliydi. Daha önce de her türlü şiddete maruz kaldım. Basit yaralamadan yargılanmaması gerekiyor" dedi.

İzmir'in Çiğli ilçesinde yaşayan, iki çocuk annesi Aysel Aydemir, 19 Haziran saat 06.30 sıralarında işe gitmek için evden çıktı. Bu sırada, Ferhat B., elinde pompalı tüfekle gelip, 'Demek beni şikayet edersin' dedikten sonra rastgele ateş etti. İsabet ettiremeyince tabancasını çıkaran Ferhat B., Aydemir'i bacaklarından vurup kaçtı. Aydemir'in sağ bacağından kalçasına kadar platin yerleştirildi, tedavisinin ardından taburcu edildi.