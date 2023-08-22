Tarkan’a sponsorluğun karşılığı ruhsat kıyağı mı?

Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in geçtiğimiz 9 Eylül'de İzmir'in kurtuluşunun 100. yıl dönümünde verdirdiği Tarkan konseri üzerinden 1 yıla yakın zaman geçti. Ancak bu konserin parasının nasıl ödendiği ile ilgili esrar perdesi hala aralanamadı.

Dün de yazdık... Önce "Tarkan çok iyi biri, para almadı", sonrasında ise "Aldı ama bağışladı" diyen Soyer, en sonunda Tarkan'a 3 milyon 540 bin lira ödediklerini ancak bunun sponsorlar tarafından karşılandığını söyledi. Ancak sponsorun ismini ise sır gibi sakladı. Bu da "Kim bu sponsor, açıklanmasında ne gibi bir sakınca var ki, ismi gizleniyor?" sorularını gündeme getirdi.

BOZTEPE İDDİA ETTİ

Dünkü yazımızda aktardığımız gibi Belediye Meclisi'nin AK Partili Üyesi Hüsnü Boztepe, son toplantıda bu sponsorun Yeni Foça tarafındaki cüruf toplama tesisini işleten şirket olduğu iddiasını gündeme getirdi.

Boztepe'nin "Bu tesis Büyükşehir Belediyesi tarafından geçmiş dönemlerde 3-5 kez mühürlediği halde neden hala çalışıyor? Ve hangi sanatçının sponsorluğunun karşılığı olarak hala orada devam ediyor?" şeklindeki iddiaları gündeme bomba gibi düştü.

BELEDİYE KENDİSİ AÇIKLAMIŞ

Bu cüruf tesisini araştırdık ve ayrıca belediye içinden de bazı önemli bilgiler edindik. Bu tesisinin kapatılıp mühürlendiğini belediye, hem de Ekim 2021'de basın bülteni yayınlayarak dünya aleme ilan etmiş. Bültende, dönemin Belediye Genel Sekreter Yardımcısı Yıldız Devran'ın "Bu tesis yaklaşık 10 yıl önce faaliyete geçti. Faaliyet konusu olarak cürufların geri kazanımları yapılacağı yönünde taahhütler verildi. O dönem depolama yapmayacağı için depolama kodları belirtilmemişti. Depolanacak malzeme miktarı ile ilgili sınırlama getirilmemişti. Dolayısıyla herhangi bir geri kazanım yapılmadan yıllarca sürekli bir depolama yapıldı. Bu da zaman içerisinde ciddi sorunlar doğurdu. Yüksek toz miktarı nedeniyle yaşanan sorunların yanı sıra bölgede sık sık yangınlar çıkmaya başladı.

Yani çevresel etkileri önemli hale geldi.

Kapatmanın ardından işletme tarafından alanın düzgün bir şekilde rehabilite edilmesi, ağaçlandırılması ve çevreye kazandırılması gerekiyor" şeklindeki açıklamasına da yer verildiği görülüyor.

"RUHSAT İÇİN BASKI YAPILIYOR"

Belediye içinden kaynaklar da, bu tesisin ÇED taahhütlerine aykırı ve birinci sınıf GSM ruhsatı olmadan faaliyet gösterdiğini ve 2021 Ekim ayında kapatma kararı alınarak mühürlenen tesisin gerekli takip yapılmadığı için çalışmaya devam ettiğini aktardı. Ayrıca, belediyede üst düzey bir bürokratın söz konusu tesisin yarattığı çevresel etkiyi göz ardı ederek, tesise 1. sınıf ruhsat verdirmeye çalıştığı, hatta bu konuda belediye ruhsat biriminde çalışan personele büyük baskı uyguladığı iddiaları bize ulaştı.

BU İŞİN TAKİPÇİSİYİZ SOYER!

Buradan Başkan Soyer'e sesleniyoruz...

Tarkan konserine Boztepe'nin de iddiasında yer aldığı gibi bu firma mı sponsor oldu? O değilse bu gizemli sponsoru artık açıklayın da İzmirliler olarak bilelim.

Eğer o firma ise, Tarkan için 3.5 milyon lira ödediği için karşılığında kendisine ilgili yasa ve yönetmeliklere rağmen ruhsat mı verilmeye çalışılıyor? Eğer bu tesis halen ruhsatsız faaliyet gösteriyorsa bununla ilgili belediye bir işlem yapmayacak mı?

Sayın Soyer... Bunlar çok ciddi ve gerçek olması halinde sonuçları ağır olacak iddialar. Artık bu Tarkan işini de bu cüruf tesisi ile ilgili belediye tarafından yapılan işlemleri şeffaf bir şekilde kamuoyuyla paylaşmak zorundasınız. Paylaşmazsanız bu iddiaların doğruluğunu kabul ediyorsunuz demektir. Biz bu işin peşindeyiz, bilesiniz...