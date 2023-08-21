Tarkan konserinin sponsoru cüruf rantçıları mı?

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, göreve şeffaflık taahhütnamesi imzalayarak geldi. Ancak, o şeffaflık sözlerini çabuk unuttu. Bunun en bariz örneğini geçtiğimiz 9 Eylül'de İzmir'in 100. Kurtuluş Yıldönümü kutlamalarında verilen Tarkan konserinde gördük. Soyer, arkadaşı da olan Tarkan'a kaç milyon lira ödendiğini bir türlü açıklayamadı.

Önce "Para almadı" dedi, sonra "Aldığı parayı bağışladı" diye konuştu.

İzmir'i aylarca oyaladı.



AÇIKLAMAK ZORUNDA KALDI

Ancak, en sonunda bir vatandaşın Bilgi Edinme Kanunu çerçevesinde kendisini köşeye sıkıştırması üzerine cevap vermek zorunda kaldı ve Tarkan'a 3 milyon 540 bin lira ödendiğini açıkladı.

Vatandaşa verilen cevapta etkinliğin tüm giderlerinin sponsorlar tarafından karşılandığı ifade edilirken, bu sponsorların kimler olduğu ve ne kadar ödeme yaptıkları ise açıklanmadı.

Sponsor açıklanmadığına göre belli ki, bunda bir bit yeniği vardı. Bunun İzmirlinin pek hoşuna gitmeyecek bir isim olması çok büyük ihtimaldi.



BOZTEPE: CÜRUFÇULAR ÖDEDİ

İşte sponsorun kim olduğu gizemini korurken Büyükşehir Belediye Meclisi'nin son toplantısında şok bir iddia ortaya atıldı. Aliağa'daki cüruf depolama sahalarını eleştiren CHP'li Meclis Üyesi Erhan Uzunoğlu'nun açıklamalarıyla ilgili konuşan AK Partili Üye Hüsnü Boztepe, "Tarkan konserinin sponsorunun Yeni Foça tarafındaki cüruf toplama merkezi olduğunu" öne sürdü. Boztepe, "Erhan Ağabey cürufla ilgili çok doğru sözler kullandı ama kendisinden bir şey rica edeceğim. İlgili daire başkanlarıyla görüşsün.

Yeni Foça tarafındaki cüruf toplama merkezi, Büyükşehir Belediyesi tarafından geçmiş dönemlerde 3-5 kez mühürlediği halde neden hala çalışıyor? Ve hangi sanatçının sponsorluğunun karşılığı olarak hala orada devam ediyor? Bunu kendisinin araştırmasını istiyorum" ifadelerini kullandı. Boztepe ile bu iddisıyla ilgili dün görüştük. "Dönemin Genel Sekreter Yardımcısı ve Çevre Daire Başkanı bu tesise göz yumdukları konuşuluyor. Karşılığında da böyle bir sponsorluk gerçekleştirildiği belirtiliyor" iddiasında bulundu.



'ÇEVRE YÜZSÜZÜ' SÖZÜ AZ BİLE

Bu, öyle yenilir yutulur bir iddia değil.

Soyer, bu iddianın ardından o sponsoru mutlaka açıklamak zorunda. Açıklamaması demek Boztepe'nin iddiasının doğru olduğunu kabul etmesi anlamı taşır. Geçtiğimiz günlerde belediyenin bazı arıtma tesislerinin çevre izin belgesi olmadan çalıştığının ortaya çıkmasının ardından AK Parti İzmir Milletvekili Şebnem Bursalı, Soyer ve ekibini "çevre yüzsüzü" olmakla suçlamıştı. Belediye ve CHP kanadı bu "çevre yüzsüzü" lafına çok bozulmuştu.

Eğer, Boztepe'nin Tarkan konserinin sponsorunun defalarca mühürlenmesine rağmen faaliyetini sürdüren cüruf toplama merkezi çıkarsa Soyer ve ekibi hakkında "çevre yüzsüzü"nden daha ağır bir nitelendirme yapılması gerekir. Çünkü "çevre yüzsüzü" lafı böyle bir ihaneti ifade etmekte yetersiz kalır.

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