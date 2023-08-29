CHP’li Taşkın’a Kadın Kolları’ndan sitem: Oturduğunuz koltukta kadınların emeği çoktur

CHP İzmir Milletvekili Yüksel Taşkın, Karabağlar İlçe Kongresi'nde Tüzük Kurultayı'na dair açıklamalarda bulunmuş, kadın kollarının kaldırılmasını talep etmişti.

CHP İzmir İl Kadın Kolları Başkanı Nurdan Şenkal Uçar

CHP İzmir İl Kadın Kolları Başkanı Nurdan Şenkal Uçar, Yüksel Taşkın'ın bu sözlerini hedef alarak, "Biz CHP'li kadınlar partinin omurgasıyız. 1934 yılında bizlere sağlanan haklarımızı kullanıyoruz. Biz kadın kolları olarak örgütümüzün büyümesi için yeni kadın üyeler, partimiz için politika üreten kadınlarla partimiz için yönetim kadrolarına gelecek kadın yönetici yetiştirmek için çalışıyoruz. Eşitlik mücadelesini sürdüreceğiz. Yeni tüzük kurultayımızda kadın kollarımızın da haklı talepleri vardır! Bürokratların oturduğu koltuklarda da kadınların emeği çoktur" dedi. CHP İzmir'de tamamlanan ilçe kongrelerinden önce 8 olan kadın ilçe başkanı sayısı ilçe seçimlerinden sonra 4'e düştü.