Bayır: İki adaylı bir seçim olacak

CHP İzmir İl Örgütü, yeni il başkanı ve yönetim kurulunu, 16 Eylül'de yapacağı kongrede belirleyecek. Seçim öncesi mevcut Başkan Şenol Arslanoğlu yanı sıra Konak İlçe eski başkanları Aytekin Tunus ve Mehmet Şakir Başak adaylıklarını açıklamıştı. Bir grubun aday olmasını istediği geçmiş dönem Milletvekili Kamil Okyay Sındır'la ilgili karar henüz netleşmedi.

KULİSLERDEN sızan bilgilere göre, Sındır'ın, bu teklifi kabul ettiği, kararını Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'na bildirmek üzere Ankara'ya gittiği, ancak Kılıçdaroğlu ile görüşemediği öğrenildi. Eski İl başkanları ve milletvekillerinin, Kılıçdaroğlu ile görüşemediği için morali bozulan Sındır'ı tekrar Ankara'ya gitmesi için ikna toplantısı yaptıkları öğrenildi.

CHP İzmir eski Milletvekili Tacettin Bayır'ın işyerinde gerçekleşen toplantıya Bedri Serter, Musa Çam, Atilla Sertel ve Kamil Okyay Sındır katıldı. Sındır, ikna edilemedi. Bayır, "Eğer Sındır aday olmazsa, Başak ve Tunus birleşmesi olur, yine iki adaylı yarış izleriz" dedi.