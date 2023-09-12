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Haberler İzmir Çeşme'deki yangın ikinci gününde

Çeşme'deki yangın ikinci gününde

İzmir'in Çeşme ilçesinde çöplükte başlayan yangın, hızla ilerledi, ancak havadan ve karadan yapılan müdahalelerle alevlerin ilerlemesi kontrol altına alındı. Şu an itibarıyla çöplük yangını kontrol altında tutuluyor ve ekipler yangını söndürmek için çalışmalarına devam ediyor.

DHA
Çeşme’deki yangın ikinci gününde

İzmir'in Çeşme ilçesinde dün çöplükte çıkıp otluğa sıçrayan yangının ilerlemesi, havadan ve karadan müdahaleyle durduruldu. Çöplükteki yangın sürerken, ekipler yangına karadan müdahale ediyor.

Alaçatı Mahallesi'ndeki çöplükte dün saat 15.00 sıralarında yangın çıktı. Rüzgarın da etkisiyle büyüyen alevler, otluğa da sıçradı. Dumanı fark edenler durumu, orman ekiplerine bildirdi. İzmir Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait 3 uçak, 5 helikopter, 9 arazöz, 3 su ikmal aracı, 5 dozer bölgeye sevk edildi. Havadan ve karadan müdahaleyle otluk bölgedeki yangının ilerlemesi durduruldu. Çöplükteki yangın sürerken, ekipler yangına karadan müdahale ediyor.

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