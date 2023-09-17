Linçten kıl payı kurtuldular

CHP İzmir'de il kongresinde seçimin blok mu yoksa çarşaf liste ile mi yapılacağı tartışması dün kavgaya dönüştü. Fuar İzmir'deki kongrede Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer ve İl Başkanı Şenol Aslanoğlu'na yakın 152 il delegesi tarafından divan başkanlığına blok liste önergesi verildi. Çarşaf liste isteyen muhalifler ayaklandı. İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin koruma ekibinin protesto edenleri kürsüden uzak tutmak için müdahale etmesi sonrası gerginlik kavgaya dönüştü. Ortalık savaş alanına döndü. Bir grubun Aslanoğlu ve Özgür Özel'e yönelmesi sonrası ipler koptu.

POLİS EŞLİĞİNDE ÇIKTILAR

Blok liste istemeyen delegeler Soyer, il Başkanı Şenol Aslanoğlu ve eşi Duygu Aslanoğlu'nu da hedef aldı. Kalabalık barikatları aşarak Soyer ve Aslanoğlu çiftinin üzerine yürüdü. Soyer ve Aslanoğlu güvenlik aracılığı ile salondan çıkartıldı. Polis belediye başkanlarını korumak için salona girdi ve olaya müdahale etti. Divan Başkanı 20 dakika ara verildiğini duyurdu. Kongre yeniden başladığında 152 delegenin önergesi kabul edildi ezici çoğunlukla blok liste ile seçime gidilmesi kararlaştırıldı.

İzmir Milletvekili Tuncay Özkan'ın yaşanan kavgayı su içip gülerek izlemesi büyük tepki çekti.

CHP Konak eski ilçe başkanı Aytekin Tunus, İzmir Büyükşehir Belediyesi Sivil Toplumla İlişkiler Koordinatörü Mehmet Şakir Başak ve mevcut İl Başkanı Şenol Aslanoğlu adaylığını açıklamıştı. Kongre başlarken Tunus, Başak lehine adaylıktan çekildi. Başak ile Tunus 'Birleşe Birleşe Kazanacağız' sloganları ile salona girdi. Kongrenin divan başkanlığına Hukuk ve Seçim İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Zeynel Emre yaptı.

KILIÇDAROĞLU'NA DESTEK

CHP Genel Başkanlığı için adaylığını açıklayan Özgür Özel ve Örsan Öymen'in de katıldığı kongrede İl Başkanı Aslanoğlu'nun konuşmasında açıkça Kemal Kılıçdaroğlu'na destek geldi. Aslanoğlu, "Bize liderlik ve önderlik eden genel başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu ile yeni bir yola çıkıyoruz. Bu yol dirlik, birlik ve Kılıçdaroğlu'nun yolu Mustafa Kemal Atatürk'ün yoludur" dedi. Blok liste ve çarşaf liste konusunda taraflardan temsilciler çıkıp konuşma yaptı. CHP Bayraklı İlçe Başkanı Didem Gültekin, blok listeyi savunmak için söz aldı.

Çarşaf liste ile seçime gidilmesi açıklaması yapan eski milletvekili Musa Çam, "Yalvarıyorum, ne olur blok listeye izin vermeyin" dedi. Arbede sonrası Çiğli İlçe Başkanı Erkan Akar, CHP Çiğli İlçe Gençlik Kolları Başkanı Okan Er'in arbedeye sebebiyet verdiğini ileri sürdü ve "Maalesef bölgemizden arkadaşlarımız var, inceleme yapacağız. Gençlik kolları başkanımız oradaydı. Disiplin sürecini işleteceğiz" dedi. CHP İzmir İl Gençlik Kolları Başkanı Burak Kotan ise, "Çiğli Gençlik Kolları o alandaydı ancak duruma müdahale etmek için" dedi.

ASLANOĞLU KAZANDI

Blok liste ile yapılan seçimi Soyer'in desteklediği mevcut İl Başkanı Şenol Aslanoğlu kazandı. Genel Merkez'in atamasıyla göreve gelen Aslanoğlu, bu defa seçilerek gelmeyi başardı.

ÖZGÜR ÖZEL'E SLOGANLI TEPKİ 'Beni Soylu susturamadı siz hiç susturamazsınız'

Değişim tartışmalarının yaşandığı CHP'de Parti Grup Başkanvekili Özgür Özel genel başkanlık koltuğuna aday olduğunu açıklamıştı. CHP Genel Başkan Adayı Özgür Özel'in, İzmir kongresinde yaptığı konuşması, "Gençliğin umudu Kılıçdaroğlu", "İzmir burada Bay Kemal'in yanında" sloganlarıyla kesildi. Özel gruba sert çıkarak, "Bunu kim yapmanızı istediyse yapmayın. Beni Süleyman Soylu susturamadı, siz hiç susturamazsınız" dedi. Özel, "Güzel İzmir'e merhaba. Kuruluşun ve kurtuluşun kenti, ilk kurşunu atan Hasan Tahsin'in kenti merhaba, merhaba. Başım sıkışırsa, eğer bir gün başım zora düşerse bilirim ki baba evimde o çorba kaynamakta ve baca tütmektedir. O kapıda ne Özgür Özel yazar, ne Kemal Kılıçdaroğlu, ne de İsmet İnönü veya Bülent Ecevit. Bu partide herkes çok ama çok kıymetlidir. Bu kapıda tek isim yazar o da gazi Mustafa Kemal Atatürk'tür" dedi.

KONGREDEN NOTLAR:

Kongreye CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, CHP Genel Başkan Yardımcısı Devrim Barış Çelik, CHP Kadın Kolları Başkanı Aylin Nazlıaka, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, CHP İzmir milletvekilleri, CHP Manisa Milletvekili Ahmet Vehbi Bakırlıoğlu, CHP Aydın Milletvekili Bülent Tezcan, ilçe belediye başkanları, ilçe başkanları, İYİ Parti İzmir İl Başkanı Sinan Bezircilioğlu, Gelecek Partisi İzmir İl Başkanı Onur Sivaslı, Demokrat Parti İzmir İl Başkanı Ozan Demirbaş ve Memleket Partisi İzmir İl Başkanı Cüneyt Oğuz katıldı.

- Genel Başkanlığa aday adaylığını açıklayan CHP Genel Başkan adayı CHP Parti Meclisi eski üyesi Örsan Öymen de salondaki yerini aldı.

- Genel Başkan adayı Özgür Özel parti üst yönetiminden çok sayıda isimle salona girdi. Özgür Özel ile birlikte İzmir Milletvekilleri Gökçe Gökçen ve Murat Bakan'ın da salona girdiği görüldü.

- Çiğli Belediye Başkanı Utku Gümrükçü, kurultay delegeliğine aday oldu. Gümrükçü'nün "Kurultay Delegesi Adayı" afişleri dikkat çekti.

"BUNLAR İZMİR'İ DE TÜRKİYE'Yİ DE YÖNETEMEZ"

CHP İzmir'in olaylı kongresine AK Parti cephesinden ilk tepki Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ'dan geldi. AK Partili Dağ, "Bir il kongresi yapamayan bu arkadaşlar, ne İzmir'i ne de Türkiye'yi yönetebilir" dedi.

AK Parti İzmir Milletvekili Mahmut Atilla Kaya, "CHP İzmir İl Kongresi'nde yaşananları "kaygıyla" takip ediyoruz! İzmir'in hoşgörüsü ve demokrasi kültüründen hiç mi nasibinizi almadınız! İzmir'in iradesini çantada keklik görüp, belediye imkanları üzerinden rant kavgasına girenlerin bu kente verebilecekleri hiçbir şey yoktur" dedi.