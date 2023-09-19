Pırlant’ın mirasına mahkemeden tedbir

İzmir ve ABD'de milyonlarca dolarlık serveti bulunan ve hayatını kaybeden ünlü iş adamı Kasım Pırlant'a ait olan AVM'ler satış iptalleri olmak üzere sağlığında yapılan hisse devirleri ve satışların iptali için açılan davalarda yeni gelişme yaşandı. 2. Asliye Hukuk Mahkemesi'ne Jackson kardeşlerin avukatı aracılığıyla açılan davada tedbir kararı çıktı. Pırlant'ın tüm mallarının satışına ve satılan mallaların üçüncü kişilere satışlarına tedbir kararı çıktı.

YAPILAN SATIŞLAR İPTAL EDİLDİ

Öte yandan yine Jaksom kardeşler tarafından 13. Aile mahkemesine açılan babalık davası ile birlikte eşi Tülay Pırlant aleyhine açılan vasiyetname iptali davası da devam ettiği öğrenildi. İzmir'de geçen yıl hayatını kaybeden iş insanı Kasım Pırlant hakkında "babalığın hükmen tayini" davası açan ABD'li Henry Kevin Jackson ve Candice Jackson kardeşlerin, DNA testi sonucu Pırlant'ın çocukları olduğu belirlendi. ABD'li kardeşlerin başvurusu sonrası İzmir 13. Aile Mahkemesinde görülen "babalık hükmen tayini" davası kapsamında baba ve davacılardan alınan DNA örnekleri, İstanbul Adli Tıp Kurumu Başkanlığında incelendi. Test sonucu Jackson kardeşlerin Pırlant ile yüzde 99,9 DNA uyumunun bulunduğu belirlendi.

ÖZEL HABER