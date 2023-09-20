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İzmir'de soygun dehşeti! Yarım kilo altını çalıp kuyumcuyu vurdu

İzmir'in Buca ilçesinde, bir kuyumcuya silahla saldırıp yarım kilo altın çaldıktan sonra kaçan şüphelinin yakalanması için polis tarafından çalışma başlatıldı. Soygun anları güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

İHA
İzmir’de soygun dehşeti! Yarım kilo altını çalıp kuyumcuyu vurdu

İzmir'in Buca ilçesinde girdiği kuyumcuyu silahla vurup, yarım kilo altın çalıp kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlatıldı. Meydana gelen silahlı soygun anları güvenlik kamerası tarafından görüntülendi.

Olay, saat 12.00 sıralarında ilçeye bağlı Çamlıpınar Mahallesi'ndeki bir kuyumcuda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre motosikletle iş yerine gelen yüzleri maskeli iki kişiden biri iş yerine girdi. Elindeki silahı kuyumcuya doğrultup çanta uzatan soyguncu, kuyumcudan altınları çantaya koymasını istedi. Bu esnada tabancadan çıkan mermi ile iş yerindeki B.A. yaralandı. Daha sonra soyguncu çanta içerisindeki altınlarla beraber kaçmaya başladı. Kimliği belirlenemeyen şüpheli, kaçtığı esnada peşinden gelen çevre sakinlerine de ateş açtı.

O ANLAR KAMERADA

Öte yandan meydana gelen soygun anı iş yerinin güvenlik kameraları tarafından görüntülendi. Görüntüde soyguncunun içeri gelip silahını doğrultma anı, iş yerindeki çalışana ateş etmesi ve çantadaki altınlarla kaçtığı anlar yer aldı. Olayın ardından kaçan iki kişiyi yakalamak için çalışma başlatıldı.

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