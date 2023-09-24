TEKNOFEST’te ziyaretçi sayısı 1 milyonu aşacak

TEKNOFEST, İstanbul ve Ankara'nın ardından teknoloji tutkunlarını İzmir'de bir araya getirecek. Festival öncesi, TEKNOFEST'in düzenleneceği alanda hazırlıklar sona yaklaştı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımının beklendiği, 27 Eylül-1 Ekim tarihleri arasında İzmir Çiğli Havalimanı'nda gerçekleştirilecek festival öncesi açıklama yapan İzmir Valisi Süleyman Elban, "27 Eylül'de İzmir'de de TEKNOFEST heyecanı yaşayacağız. Şimdi TEKNOFEST'in düzenleneceği alandayız. Yoğun ve hummalı bir çalışma var. Tüm hazırlıklar eğer planladığımız gibi giderse 27'sine kadar bitmiş olacak.

Cumhurbaşkanımızın misafiri olarak Elon Musk da katılırsa teknoloji konusunda böyle bir ismin teknoloji festivalinde olması, burada yapılacak festivale, İzmir'imize ayrı bir güzellik ve değer katacaktır" dedi.

'TOPLU TAŞIMA TERCİH EDİN'

Vali Elban, "Özellikle ilimizdeki vatandaşlarımızı mümkün olduğunca toplu taşıma araçlarını kullanmaya yönlendiriyoruz. Bireysel araç kullanacakların da eş, dost, arkadaş ve yakınlarını bol miktarda araçlarına doldurup çok kişiyle bir araçla gelirlerse memnun olacağımızı söylüyoruz. Çünkü burada muhtemelen milyonu geçecek bir katılım olacak. Dolayısıyla bu katılımda daha konforlu girişin sağlanması, daha rahat trafik düzenini oluşması, herkesin alana rahat girip rahat çıkması açısından toplu taşımanın tercih edilmesini biz de önemsiyoruz" dedi.

MARKA GELİŞTİRMEYİ DENEYİMLEYEN NESİL

TEKNOFEST İzmir'de ilk kez Deneyap Fikir Maratonu ve Deneyap Makeathon Yarışması da düzenlenecek. Deneyap Teknoloji Atölyeleri'nde eğitim gören öğrencilerin fikir geliştirme süreçlerini ve sunum yeteneklerini pekiştirecek olan yarışmalar aynı zamanda ürünleştirme sürecini ve marka geliştirmeyi deneyimleyen bir nesil yetişmesini de amaçlıyor. Yarışmaya 1005 takımda 2979 öğrenci ön başvuruda bulundu ve 408 takım 1301 öğrenci ara tura geçmeye hak kazandı. Ara turda video tanıtımlarını gerçekleştirilen 408 takım 1031 öğrenci arasından 32 takım 102 öğrenci finalist olma hakkını kazandı.

İNAN: HEPİMİZ ÇOK HEYECANLIYIZ

AK Parti Gençlik Kolları Başkanı ve İzmir Milletvekili Eyyüp Kadir İnan ise "Özellikle İzmirli gençler olarak çok heyecanlıyız. İzmirli gençlerin yoğun bir ilgi ve alaka göstereceğini şimdiden görebiliyoruz. Kentimizde çok büyük bir heyecan, çok büyük bir beklenti var. İzmir kuruluşun, kurtuluşun şehri. Türkiye'nin savunma sanayisinde elde ettiği tüm başarıları bu TEKNOFEST alanında görmüş olacağız. Cumhurbaşkanımızı 29 Eylül'de de TEKNOFEST'te ağırlamış olacağız" diye konuştu.

BİLİM ŞOVLARI VE EĞİTİCİ ATÖLYELER

ÇİĞLİ Havalimanı'nda gerçekleştirilecek TEKNOFEST İzmir'de teknoloji ve girişim yarışmaları, gökyüzünde görsel şölen yaşatan hava gösterileri, bilim şovları, TEKNOFEST keşif oyunu, simülasyon deneyim alanları, eğitici atölyeler, sergiler, sahne gösterileri ve konserlerle bilim, teknoloji ve uzayla dopdolu unutulmaz bir serüven yaşanacak.

GİRİŞİMCİLER YARIŞACAK

TEKNOLOJİNİN gelişimine paralel olarak her yıl bir önceki yıla göre daha fazla yarışma kategorisinin açıldığı ve "Teknoloji Geliştiren Bir Türkiye" hedefiyle Türkiye tarihinin en büyük ödüllü teknoloji yarışmalarının düzenlendiği TEKNOFEST'te bu yıl ilk defa Ankara'da düzenlenen TEKNOFEST Girişim Yarışması'nda 34 girişim 3 milyon 750 bin TL lik ödülün sahibi oldu. İzmir etabında Turizm Teknolojileri ve Oyun Çevre, Enerji ve İklim Teknolojileri, Engelsiz Yaşam Teknolojileri, Sağlık ve İyi Yaşam Teknolojileri temalarında yarışacak girişimci yarışmacılar burada en iyisi olmak için mücadele edecek.