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Haberler İzmir Akran zorbalığına inceleme başlatıldı

Akran zorbalığına inceleme başlatıldı

HABER MERKEZİ
Akran zorbalığına inceleme başlatıldı
AILE ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, İzmir'in Konak ilçesinde kaydedilen akran zorbalığına ilişkin görüntülerle ilgili inceleme başlatıldığını açıkladı. Bakanlık, İzmir'in Konak ilçesi Tepecik semtinde 9 ila 13 yaşlarındaki kız çocuklarının, akranları olan bir kız çocuğuna şiddet uyguladığı görüntülerle ilgili olarak,"Mağdur kız çocuğuna yönelik danışmanlık, eğitim ve sağlık tedbir kararları, suça sürüklenen 3 çocuk hakkında ise danışmanlık ve sağlık tedbir kararları alınması uygun görülmüştür" açıklaması yapıldı.
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