Akran zorbalığına inceleme başlatıldı

AILE ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, İzmir'in Konak ilçesinde kaydedilen akran zorbalığına ilişkin görüntülerle ilgili inceleme başlatıldığını açıkladı. Bakanlık, İzmir'in Konak ilçesi Tepecik semtinde 9 ila 13 yaşlarındaki kız çocuklarının, akranları olan bir kız çocuğuna şiddet uyguladığı görüntülerle ilgili olarak,"Mağdur kız çocuğuna yönelik danışmanlık, eğitim ve sağlık tedbir kararları, suça sürüklenen 3 çocuk hakkında ise danışmanlık ve sağlık tedbir kararları alınması uygun görülmüştür" açıklaması yapıldı.