Buca’da kuyumcuyu soyanlar yakalandı

İzmir'in Buca ilçesinde 20 Eylül'de işyeri çalışanı Burak A.'nın yaralandığı soygun girişimi ile ilgili gözaltına alınan şüphelilerden 2'si tutuklandı. Polis ekipleri, 1200 saatlik güvenlik kamera görüntüsü inceleyerek şüphelilerin kimliklerini tespit etti. Şüphelilerden birinin güvenlik kamerası uzmanı olduğu, birlikte hareket ettiği şüphelilerle soyguna ilişkin plan yaptıkları belirlendi.

KIYAFET DEĞİŞTİRDİLER

Buca ilçesinde meydana gelen olayda polisler, olay yeri ve çevresi ile şüphelinin kaçtığı güzergahtaki 100'ün üzerinde güvenlik kamerasını inceledi.

KAMERA UZMANIYMIŞ

Ormanlık alan, dere yatağı ve kanalizasyon hattını kullanarak şehir merkezine gelen ve soygundan sonra kıyafetlerini değiştirerek aynı güzergahtan kaçan şüphelilerin kimlikleri tespit edildi. Polis ekipleri belirlenen adreslere düzenlediği baskınlarla şüpheli 3 kişiyi yakaladı. Gözaltına alınan şüphelilerden M.A'nın güvenlik kamerası uzmanı olduğu, diğer şüphelilerle plan yaptıkları belirlendi. Öte yandan şüphelilerin kuyumcudan gasbedip sakladıkları 11 bilezik de iş yeri sahibine teslim edildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden M.A, C.A. tutuklandı A.G. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.