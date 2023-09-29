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Haberler İzmir İzmir'de adliye önündeki çete savaşında 17 tutuklama

İzmir'de adliye önündeki çete savaşında 17 tutuklama

İzmir Adliyesi yakınlarındaki lokantada çıkan ve 1 kişinin hayatını kaybettiği silahlı kavgaya ilişkin gözaltına alınanlardan 17'si tutuklandı. Şüphelilerden 3'ü adli kontrol şartıyla salıverildi.

AA
İzmir’de adliye önündeki çete savaşında 17 tutuklama

İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince yürütülen soruşturma kapsamında gözaltında bulunan 2'si 18 yaşından küçük 20 şüphelinin işlemleri tamamlandı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 17'si tutuklanırken, 3'ü adli kontrol şartıyla salıverildi.

Öte yandan, 2 yaralının tedavisine devam edildiği belirtildi.

OLAY

Karabağlar ilçesinde Lokman Çakar ile yoldan geçen motosikletli kurye Serkan Kara'nın hayatını kaybettiği 2020'deki silahlı kavgaya ilişkin İzmir 7. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davanın tarafları, 25 Eylül'deki duruşmanın ardından Bayraklı ilçesindeki adliye binası karşısında bulunan döner lokantasında karşı karşıya gelmişti.

Adliyede çevresinde paniğe neden olan silahlı kavgada 20 yaşındaki Umut Ertek hayatını kaybetmiş, 5 kişi yaralanmıştı.

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Adliye önünde çete savaşı!

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