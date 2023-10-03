Soyer’in arazisinde yine ‘kaçak’ var

İzmir'de iki dönem belediye başkanlığı yaptığı Seferihisar'da 22 dönümlük zeytinliğe 'Zeytin işleme tesisi ve sulama havuzu yapacağım' diye İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'nden izin alıp havuzlu villa diktiği ortaya çıkan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, aynı zeytinliğe bir bina daha kondurdu. Yeni Asır'ın ortaya çıkardığı kaçak havuzlu villanın ardından aynı zeytinliğin içerisine dışarıdan bakıldığında villayı andıran ikinci bir bina daha yapıldığı göze çarptı.

Soyer'in İzmir İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'ne bu yeni bina inşaatı için herhangi bir başvuruda bulunmadığı öğrenilirken, zeytinliğin daha önceki fotoğraflarına bakıldığında inşaat alanında zeytin ağaçlarının bulunduğu dikkatlerden kaçmadı.

HABERİMİZ İHBAR KABUL EDİLDİ

Yeni Asır, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer ile İzmir Köy-Koop Birliği Başkanı eşi Neptün Soyer'in Seferihisar Ulamış'taki 21 bin 785 metrekarelik zeytinliklerine İzmir İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'nden 'Zeytin sıkma ve işleme tesisi, bakıcı evi ve sulama havuzu' yapmak için izin alıp havuzlu villa yaptığını ortaya çıkarmıştı. Haberimizi ihbar kabul eden İzmir İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri konuyla ilgili villa ve havuz inşaatında inceleme yaptı, ortada bir sıkma ve işleme tesisi ile sulama havuzu bulamadı.

YIKIM YAZISI GÖNDERİLDİ

İşi kılıfına uydurmak için havuzlu villanın 'Yönetim ofisi ve bakıcı evi' olarak, yüzme havuzunu da 'Sulama havuzu' olarak gösterildiği öğrenilirken, Soyer çiftine projeye aykırı kaçak bölümler için o dönem 455 liralık idari para cezası uygulandı. Soyer çifti bu parayı öderken, zeytinlikteki projeye aykırı kaçak yapıların 3 ay içinde yıkılması için Seferihisar Belediyesi'ne de yazı gönderildi ancak bununla ilgili herhangi bir işlem yapılmadı.Yeni Asır, Soyer çiftinin yaklaşık 22 dönümlük zeytinliğinin son halini fotoğrafladı. 'Zeytin sıkma ve işleme tesisi ile sulama havuzu' diyerek zeytinliğe havuzlu villa yapan Soyer'in aynı araziye ikinci bir bina daha yaptığı ortaya çıktı. Dışarıdan bakıldığında villa görünümlü olan binanın pimapenlerinin takıldığı, hatta dış kısmında da Fransız balkonu yapıldığı görüldü.

BAŞVURUDA BULUNMAMIŞ

İzmir İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'ne henüz bu inşaat için herhangi bir başvuruda bulunmadığı da öğrenildi. Zeytinliğin daha önceki fotoğraflarına bakıldığında ise binanın zeytin ağaçlarının üzerine inşa edilditesisi, ği dikkatlerden kaçmadı.

YAPILAŞMANIN NASIL OLABİLECEĞİNİ ARAŞTIRMIŞ

'KAÇAK havuzlu villa' skandalının ardından Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, 2021 yılı Ekim ayında katıldığı bir televizyon programında emekli olunca orada yaşayacağını belirterek, "Çocuklarımızla beraber gelecekte nerede nasıl yaşayacağımızı müzakere ettik. Hepimiz dedik ki, bir zeytinlik alalım ve o zeytinlikte yaşayalım. Onun için de arayışa başladık. Eşim sonunda Seferihisar'ın Ulamış köyünün tepesinde 22 dönüm bir zeytinlik arazi buldu" diye konuşmuştu. Zeytinliklerde nasıl bir yapılaşmanın mümkün olduğunu araştırdıklarını ifade ederek adeta "işi kılıfına uydurma formülü" aradıklarını da itiraf eden Soyer, "Biz güneş enerjisi koyduk onunla elektrik alıyoruz şu anda" demişti.