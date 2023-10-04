“Menemen altın çağını yaşıyor”

2023'ün Menemen Belediyesi için yatırım yılı olduğuna dikkat çeken Menemen Belediye Başkan Vekili Aydın Pehlivan, "Borç batağında almış olduğumuz belediyeyi, bugün işçisine, esnafına, devletine bir kuruş borcu olmayan bir belediyeye çevirdik. Hizmet ve eser siyasetimiz yönünde Menemen'e hak ettiğini verebilmek, ilçemize layık olduğu hizmeti sunabilmek için kolları sıvadık. Güzel ilçemiz, Cumhuriyetimizin 100. yılında adeta altın çağını yaşıyor" dedi.

MENEMEN'DE TARİHİ YOL ÇALIŞMASI

Güvenli ve konforlu yolların, bir toplumun gelişimi ve refahı için temel altyapı unsurlarından biri olduğuna dikkat çeken Pehlivan, "Menemen tarihimizin en büyük yol düzenleme çalışmasına başladık. Kıymetli hemşerilerimin daha yaşanabilir, daha modern yerleşim alanlarına kavuşmasına vesile olacağız" diye konuştu.

EGE'NİN EN BÜYÜK İKİ KÜTÜPHANESİ

Projelerinden aslan payını gençlere ayırdıklarını ifade eden Başkan Vekili Pehlivan, "Bunlardan ilkini Ulukent'e kazandırıyoruz. 8 bin 500 metrekare üzerine temelini attığımız kütüphanemiz, Ege Bölgemizin en büyük, en donanımla kütüphanesi olacak. Diğer kütüphanemizin de temelini Esatpaşa Mahallemizde geçtiğimiz günlerde düzenlenen törenle attık" dedi.

ULUKENT'E ÇOCUK KÖYÜ GELİYOR

Ulukent'te hayata geçirecekleri Çocuk Köyü Projesi'nde de inşaatın başladığını ifade eden Pehlivan, "Cazibe merkezi olacak Çocuk Köyümüzde macera parkuru, dev salıncak, 4'lü trambolin, eğlence donatıları, müzik ve moda atölyeleri, bilim evi, masal evi, matematik evi, uçak ve trafik eğitim alanları gibi birçok istasyon yer alacak" dedi.

ASARLIK GENÇLİK MERKEZİ YÜKSELİYOR

Menemen Belediye Başkan Vekili Aydın Pehlivan'ın Asarlık'a kazandıracağı Asarlık Gençlik Merkezi inşaatı tüm hızıyla devam ediyor.

Başkan Vekili Pehlivan, "Kısa sürede bitireceğimiz Gençlik Merkezimiz, geleceğimizin teminatı çocuklarımızın büyük bir mutlulukla kullanacağı bir tesis olacak" dedi.

KENT MERKEZİNE BELEDİYE ELİ DEĞECEK

Menemen Belediyesi'nin başladığı sokak sağlıklaştırma projesi tüm hızıyla devam ediyor. 1 yıl sürmesi beklenen çalışmalarda, sokak ve caddelerdeki binaların dış cepheleri tarihi dokuya uygun restore edilecek.

Yollara Arnavut kaldırımı döşenerek, aydınlatmalar ve çevre düzenlemeleriyle birlikte geleneksel çarşı kültürü canlandırılacak.