“Bakalım İzmir’e geri dönüşü olacak mı”

AK Parti İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı; Büyükşehir Belediye Meclisi'nde, İZSU'nun iki ayrı borçlanma talebinin oybirliği ile geçmesi hakkında yorum yaptı. Saygılı, "İzmir'e yatırım yapmak, hizmet etmek niyetiyle atılan her adım için onayımız, desteğimiz vardır. Yeter ki halka hizmet olsun, biz varız. Yokuşa sürmeyiz, engellemeyiz. Önünü açarız ama takip de ederiz! Bakalım İzmir'e geri dönüşü oluyor mu, olmuyor mu? Kaynaklar; sorunların çözümü için kullanılıyor mu, kullanılmıyor mu?" dedi.

ATMACA'DAN ARDA'YA: CİMER'E YAZSAYDIN BARİ

GAZİEMİR Belediye Başkanı Halil Arda, Sarnıç bölgesinde GDZ Elektrik tarafından elektrik kablolarının yer altına alınması sonucu yoların bozulduğuna dikkat çekti. Yolların yenilenmesi için imza kampanyası başlatan Halil Arda, "Yaklaşık 5 ay önce başlayan çalışmaların ardından yollarımızın büyük bir kısmı yenilenmedi. Buradan bir kez daha GDZ Elektrik'e çağrı yapıyoruz. Bozduğunuz yollarımızı yapın" ifadelerine yer verdi. Arda'nın paylaşımına tepki gösteren AK Parti Meclis Üyesi Uğur İnan Atmaca, "Aday olma umudunu kaybeden Halil Arda, sade vatandaş gibi imza toplamaya çıkmış. CİMER'e de yazsaydın bari" dedi.