İzmir’de 292 milyonluk servet savaşı

İzmir'de müteahhitlik yapan işadamı Zeki Sabuncu (52), 1991'de dini nikâhla evlendiği A.Ç. ile 7 yıl birlikte yaşadı. Çiftin bu ilişkiden kızı B.S. (31) ve oğlu Taner Sabuncu (25) doğdu. Resmi nikâhı olmadığı için çocuklar annenin nüfusuna kaydedildi. Çocuklar dünyaya geldikten sonra, A.Ç. ısrarla resmi nikâh yaptırmak isteyince, Sabuncu oğlunun doğumundan birkaç hafta sonra, Temmuz 1998'de Hollanda'ya yerleşti. İki kardeşin İzmir 9. Aile Mahkemesi'nde açtıkları davada, DNA örneği vermemek için sürekli kaçan Sabuncu, Hollanda polisi tarafından 24 yıl sonra yakalanarak DNA testine götürüldü. Yapılan testte Sabuncu'nun iki kardeşin yüzde 99.99 biyolojik babası olduğu belirlendi. Mahkeme iki kardeyin, Sabuncu'nun nüfusuna kaydedilmesine karar verdi.

135 BİN LİRA TAZMİNAT

Ceyhan Torlak'ın haberine göre, Zeki Sabuncu'nun biyolojik babası olduğunu kanıtladıktan sonra 'babalığın benimsenmemesi' nedeniyle açtığı davada da 135 bin TL tazminat kazanan Taner Sabuncu, İzmir 12. İcra Dairesi üzerinden icra takibi başlattı. Ancak, İstanbul'daki bir otelde ortaklığı, Hollanda ile Türkiye'de inşaat ve temizlik şirketi olan yaklaşık 10 milyon Euro (292 milyon lira) servete sahip olduğu iddia edilen Zeki Sabuncu, 135 bin lirayı ödememek için icra tebligatını almamak için köşe bucak kaçarken, bütün mallarını Hollanda'daki evliliğinden olan kızı Reyhan Sabuncu'nun üzerine devretti.