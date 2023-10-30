İzmir’de iki kardeşe kurşun yağmuru

İzmir'in Bornova ilçesinde alacak verecek meselesi yüzünden İsa ve İbrahim Eyice kardeşler, Halil Erden tarafından silahla vuruldu. Olay önceki akşam saatlerinde Bornova Atatürk Mahallesi'nde 915 sokakta yaşandı. Sokakta çıkan tartışmanın büyümesi üzerine Halil Erden, iki kardeşi kurşunladı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen ekipler, kardeşlere ilk müdahalelerini yaptı. Kurşunların İsa Eyice'nin sağ baldırına, İbrahim Eyice'nin de sol baldırına geldiği belirtildi. Hastaneye kaldırılan Eyice kardeşlerin sağlık durumu iyi olduğu öğrenilirken, kaçan zanlı Erden'in yakalanması için çalışma başlatıldı.

ÖZEL HABER