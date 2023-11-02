İş yeri basma cinayetinde beraat

İzmir'de dövmeci dükkanını basan 3 kardeşten ikisini yaralayıp, Erdal Solaker'i de pompalı tüfekle kasten öldürdüğü suçlaması ile 12 yıla kadar hapsi istenen işyeri sahibi Mehmet Can Turan beraat etti. Sanık avukatı Abdi Yaşar, müvekkilinin meşru müdafaa hakkını kullandığını savundu.

"HAKSIZ BİR SALDIRI"

Olay, 2021 yılında Konak ilçesi Altıntaş Mahallesi 341 Sokak'ta meydana geldi. Aynı sokakta manav olan Nusret Solaker (41), iddiaya göre kardeşleri Erdal (34) ile Ferhat (32) ile birlikte işyerinde uyuşturucu içtiği ve satışı yaptığını öne sürdükleri Mehmet Can Turan'ın dövmeci dükkanına gitti. Olaydan önce işyeri sahibi Turan'a 'Sana dükkanını boşaltman için iki saat veriyorum, sonra gerekeni yapacağım' dediği iddia edilen Nusret ile kardeşi Ferhat'ın elinde pompalı tüfek Erdal'da da tabanca olduğu, Nusret'in eline aldığı kaldırım taşı ile işyerinin camını kırmaya çalıştığı anda silahlı çatışma çıktığı tespit edildi. Mahkeme, haksız bir saldırıya karşı orantılı biçimde eylemde bulunduğu anlaşılan sanık Mehmet Can Turan ile mağdur sanık Ferhat Solaker'in beraatine karar verirken, beraat eden diğer mağdur sanık Nusret Solaker'e 'Mala zarar verme' suçundan 1 yıl hapis cezası verdi.

"MEŞRU MÜDAFAA"

Avukat Yaşar müvekkili Turan'ın işyerini ev olarak kullandığını, tehdit üzerine dükkanını kapatıp arka tarafta uyuduğu sırada, sesler gelince tüfeği ile hedef gözetmeksizin ateş ettiğini vurgulayarak, "Benim müvekkilimin uyuşturucu kullanmaktan dosyası dahi yok. Bu dosyada meşru müdafaa olmayacaksa hangi dosyada olacak merak ediyorum" diye konuştu.

ÖZEL HABER