İzmirlilerin Atatürk’e yazdığı mektuplar sergilenecek

'ATATÜRK'E Mektup Yazmak İster Misiniz?' etkinliğine katılan İzmirlilerin yazdığı mektupları "Senin Atatürk'ün Sergisi"nde bir araya geldi. Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi'nde bugün açılacak sergi, 23 Kasım'a kadar sürecek. Anı defterinden sergiye geçtiğimiz yıl düzenlenen etkinlik kapsamında, İzmirlilerin Atatürk'e mektup yazabilmeleri için Konak, Alsancak, Karşıyaka, Bostanlı iskelelerine; Konak, Halkapınar, Ege Üniversitesi, Fahrettin Altay, Üçyol, Çankaya metro istasyonlarına ve Şirinyer İzban istasyonu'na anı defterleri yerleştirilmişti.