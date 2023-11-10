  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler İzmir İzmirlilerin Atatürk’e yazdığı mektuplar sergilenecek

İzmirlilerin Atatürk’e yazdığı mektuplar sergilenecek

HABER MERKEZİ
İzmirlilerin Atatürk’e yazdığı mektuplar sergilenecek
'ATATÜRK'E Mektup Yazmak İster Misiniz?' etkinliğine katılan İzmirlilerin yazdığı mektupları "Senin Atatürk'ün Sergisi"nde bir araya geldi. Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi'nde bugün açılacak sergi, 23 Kasım'a kadar sürecek. Anı defterinden sergiye geçtiğimiz yıl düzenlenen etkinlik kapsamında, İzmirlilerin Atatürk'e mektup yazabilmeleri için Konak, Alsancak, Karşıyaka, Bostanlı iskelelerine; Konak, Halkapınar, Ege Üniversitesi, Fahrettin Altay, Üçyol, Çankaya metro istasyonlarına ve Şirinyer İzban istasyonu'na anı defterleri yerleştirilmişti.
  • SON DAKİKA
    • İZMİR MAGAZİN SPOR SON
    DAKİKA