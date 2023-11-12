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Haberler İzmir Evlilik çetesine ‘Makyaj Operasyonu’

Evlilik çetesine ‘Makyaj Operasyonu’

İzmir ve Diyarbakır’da, sahte internet sitesi ve çağrı merkezi üzerinden, ‘arkadaşlık’ ve ‘evlilik’ vaadiyle vatandaşları dolandıranlar operasyonla yakalandı.

HABER MERKEZİ
Evlilik çetesine ‘Makyaj Operasyonu’

İzmir'de bir ihbar üzerine ekiplerin yaptığı çalışmada, sahte internet sitesi ve çağrı merkezi kurup evlilik, arkadaşlık gibi vaatlerle para alarak dolandıran şüphelileri tespit etti. Dolandırıcıların, arayanlara arkadaşlık, akşam yemeği, hafta sonu arkadaşı, tatil arkadaşı ve evlilik paket, gibi seçenekler sundukları belirlendi.

2 AYLIK TAKİP

Şüphelilerin, Diyarbakır ve İzmir'de koordine olduklarını belirleyen polis ekipleri, 2 aylık çalışma sonucu adreslerine eş zamanlı operasyon düzenledi. 'Makyaj' operasyonu kapsamında, 8 şüpheli yakalandı. Şüphelilerin adreslerinde, bir miktar para, çok sayıda cep telefonu ve bazı dijital materyaller ele geçirildi. Yapılan açıklamalarda ise kolektif güç anlayışıyla suçla mücadele edildiği belirtildi.

NARKOGÜÇ BASKINLARI DEVAM EDİYOR

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 15 ilde düzenlenen narkogüç operasyonları kapsamında 199 şüphelinin gözaltına alındığını, 58 kilogramı kokain olmak üzere 4,5 ton uyuşturucu madde ile 64 bin 800 uyuşturucu hapın ele geçirildiğini açıkladı. Bakan Yerlikaya, operasyonların sürdüğünü vurguladı.

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