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Haberler İzmir Meteoroloji uyarmıştı! İzmir'e aniden bastırdı vatandaşlar zor anlar yaşadı

Meteoroloji uyarmıştı! İzmir'e aniden bastırdı vatandaşlar zor anlar yaşadı

Meteoroloji'nin İzmir için uyarıda bulunduğu kuvvetli sağanak yağış bir anda bastırdı.Yağmura yakalanan vatandaşlar zor anlar yaşarken trafik de durma noktasına geldi.

İHA

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, aralarında İzmir'in de olduğu birçok kent için sağanak yağış uyarısı yapmıştı. Bu uyarının ardından İzmir'de aniden bastıran sağanak yağış cadde ve sokakları adeta göle çevirdi.

Meteoroloji uyarmıştı! İzmir’e aniden bastırdı vatandaşlar zor anlar yaşadı

Konak ilçesi Çınarlı Mahallesinde bir cadde adeta göle dönerken, trafikte bulunan sürücüler zor anlar yaşadı. Menemen ilçesinde de yine yollarda biriken sular nedeniyle araç sürücüleri zor anlar yaşadı.

Meteoroloji uyarmıştı! İzmir’e aniden bastırdı vatandaşlar zor anlar yaşadı

ÇEŞME'DE SOKAKLAR GÖLE DÖNDÜ
Çeşme ilçesinde ise sağanak yağış nedeniyle yollar göle döndü, bir evi su bastı. Trafikte bulunan sürücüler ile esnaf ve vatandaşlar zor anlar yaşadı.

Meteoroloji uyarmıştı! İzmir’e aniden bastırdı vatandaşlar zor anlar yaşadı

TRAFİK DURMA NOKTASINA GELDİ
İzmir'de trafiğin en yoğun olduğu noktalardan birisi olan Yeşillik Caddesi'nde ise trafik adeta durma noktasına geldi. Yağış sonrası kayganlaşan zeminde herhangi bir kazaya sebebiyet vermemek için araç sürücüleri temkinli davrandı.
Öte yandan, yağışların gün boyu aralıklarla devam edeceği öğrenildi.

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