Meteoroloji uyarmıştı! İzmir’e aniden bastırdı vatandaşlar zor anlar yaşadı

TRAFİK DURMA NOKTASINA GELDİ

İzmir'de trafiğin en yoğun olduğu noktalardan birisi olan Yeşillik Caddesi'nde ise trafik adeta durma noktasına geldi. Yağış sonrası kayganlaşan zeminde herhangi bir kazaya sebebiyet vermemek için araç sürücüleri temkinli davrandı.

Öte yandan, yağışların gün boyu aralıklarla devam edeceği öğrenildi.