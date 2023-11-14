Suçsuzluğunu ispatladı

İzmir'de iki otomobil sürücüsünün yol verme kavgasında küfürleşmesi sonrası çıkan silahlı çatışmada 2 kişinin ölümü 2 kişinin de yaralanması ile sonuçlanan olayda, 1 kişiyi silahla öldürme, 4 kişiyi de kasten öldürmeye teşebbüs suçundan 100 yıla kadar hapsi istenen Aziz Sara (37), motosiklet detayı sayesinde beraat etti. Avukat Abdi Yaşar, 3 yıl cezaevinde kalan müvekkilinin çatışmadan sonra geldiğini olay yerindeki motosikleti ile kanıtladıklarına dikkat çekerek, "Kolluk kuvvetlerinin olay yerinde eksik araştırma yaptığını mahkemede delilleri ile ispat edip, müvekkilimizin suçsuzluğunu ispat ettik" dedi.

Mahkeme, tanık ifadeleri ve deliller doğrultusunda 3 yıldır tutuklu olan ve kasten öldürme, birden fazla kişiyi kasten öldürmeye teşebbüs gibi suçlardan toplamda 100 yıla kadar hapsi istenen Sara ile diğer tutuklu sanıkların beraatına karar verdi.