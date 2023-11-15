Kantarı bozuk olanın tartısına güven olmaz

İzmir Büyükşehir Belediyesi yaptırdığı analizlere göre iç körfezin temiz olduğunu açıklarken Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği İzmir İl Müdürlüğü ve İl Sağlık Müdürlüğü'nün yaptığı analizlerin sonucu İZSU'nun rakamlarını yalanladı.

İZSU Genel Müdürlüğü geçtiğimiz Eylül ayında yazılı ve görsel basın yayın organlarına bir açıklama geçerek iç körfezin değişik noktalarından aldığı su örneklerinin laboratuvarda yapılan analiz sonuçlarını açıkladı. İZSU'nun açıkladığı tabloda "dışkı kaynaklı bulaş" olarak bilinen kolibasili miktarı 100 mililitre deniz suyunda Alsancak'ta 24 (iyi), Konak'ta 140 (Orta), Karşıyaka'da 1 (İyi), Mavişehir'de 15 (iyi), Balçova Özdilek 20 (iyi), Güzelyalı'da ise 30 adet (iyi) olarak açıklandı. Açıklamada yüzülebilir körfez hayaline adım adım yaklaşıldığının da altı çizildi.

SU ÖRNEKLERİ ALINDI

Pis koku ve körfez kirliliğine ilişkin şikayetlerin giderek artması üzerine Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği İzmir İl Müdürlüğü, İl Sağlık Müdürlüğü ile birlikte İnciraltı Özdilek AVM açıkları, Alsancak Liman ve Çiğli'de faaliyet gösteren Atık Su Arıtma Tesisi'nin yaklaşık 2 kilometre açığından su örnekleri alıp analiz için akredite laboratuvarlara gönderdi. Laboratuvarlardan gelen sonuçlar İZSU'nun açıkladığı rakamları yalanladı.

MİKTAR 1000'İN ÜZERİNDE

İZSU Genel Müdürlüğü'nün Balçova Özdilek açıklarında yaptığı ölçümlerde 100 mililitre deniz suyunda 10 adet olarak açıkladığı kolibasili miktarı, İl Sağlık Müdürlüğü'nün yaptığı analizde 1000 adet üstü olarak tespit edildi. Yine Alsancak'ta belediyenin 24 olarak açıkladığı rakam Sağlık Müdürlüğü'nün yaptırdığı analizde diğerleri gibi 1000 üstü olarak tespit edildi.

Çiğli Atık Su Arıtma Tesisi açıklarından alınan su numunesinde de diğerleri gibi kolibasili adedi binin üstü olarak belirlendi. Laboratuvar deniz suyundaki kolibasili adedini 1000'e kadar ölçebildiği için miktarının 1000'in ne kadar üstünde olduğu tespit edilemedi.

'AK BELEDİYECİLİK TEMİZLER'

Sonuçları değerlendiren AK Parti İzmir Milletvekili Şebnem Bursalı, "Aynı denizden alınan numunelerin ölçümlerinde sonuçlar arasındaki farkın bu kadar çok olmasını izah etmek mümkün değil. İZSU'ya Sayın Soyer'in yüzebildiği yerlerden örnek almış ya da ölçümlerin yapıldığı laboratuvarda sonuçlar karışmış. Ama şu bir gerçek ki her şeyleri gibi ölçümleri de yanlış. Ne demişler, kantarı bozuk olanın tartısına güven olmaz" ifadelerini kullandı.

Şebnem Bursalı, Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer ve İZSU ekibini "Körfez yüzsüzleri" olarak nitelendirerek, "İzmirliye göz göre göre yalan söylüyorlar. Rakamlar ortada. Körfez'in pis kokusu hala İzmirlilerin en büyük kabusu. Ama yalancının mumu yatsıya kadar yanarmış. Bu raporla suç üstü yakalandılar" dedi.

Bursalı, "Maalesef rakamlar Körfez'in 23 yıl öncesindeki kirlilik düzeyine tekrar döndüğünü gösteriyor. Ancak, İzmir sahipsiz değil. Körfez'i temizleyecek olan da yine AK Belediyecilik olacak" ifadelerini kullandı.

"ÇİĞLİ'DEN DENİZE GİRSİN"

AK Parti İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı da, analizler sonucunda son 20 yılın en yoğun kirliliğinin yaşandığını söyledi.

Saygılı, "Körfez PR'larını bilim çökertti! Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü'nin tetkik sonuçları, CHP'li Soyer'in açıklamalarını da yüzme gösterisini de yalanlayan nitelikte! Dış körfez-iç körfez farkını 4,5 yılda öğrenebilen Soyer; İzmirlileri de bundan bihaber sanıyor olmalı.

Kendisini bir kez daha Konak, Alsancak, Bayraklı ya da Çiğli'den denize girmeye davet ediyoruz. Hiç kaygılanmasınlar; bir ambulans ve sağlık ekibi mutlaka orada olacaktır" diye konuştu.

UYARI TABELALARI HALA ASILMADI

İÇ körfezin içler acısı halini gösteren parametreler bunlarla da sınırlı kalmadı. Su Kirliliği Kontrol Yönetmeliği Tablo 4'te yer alan deniz suyunun genel kalite kriterlerine göre Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ekiplerinin aldığı numune sonuçlarında litrede en fazla 0,02 miligram olması gereken amonyak miktarı Alsancak Liman açıklarında 0,35, Özdilek AVM ile Çiğli Atık Su Arıtma Tesisi açıklarında ise sınır değerin tam 19 katı yani 0,37 miligram olarak tespit edildi. Ayrıca her üç noktada alınan numunede de deniz suyundaki çözünmüş oksijen miktarının standart değerin altında olduğu görüldü. İç körfezde laboratuvar sonuçları ile ortaya çıkan kirlilik üzerine Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü vatandaşların uyarılması için harekete geçti. Büyükşehir Belediyesi'ne konunun önemi nedeniyle "ivedi" olarak gönderilen 3 Kasım tarihli yazı ile uygun yerlere körfezden denize girmenin tehlikeli olduğuna dair uyarı tabelaları asılması istendi. Ancak geçen süreye karşın henüz herhangi bir işlemin yapılmadığı görüldü.