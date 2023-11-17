İsrail’in Şifa yalanları

İsrail'in Filistin üzerindeki zulmü her geçen gün artmaya devam ediyor. Daha önce Gazze'deki hastaneleri bombalayan İsrail güçleri, geçtiğimiz Çarşamba günü de, Şifa Hastanesi'nin altında Hamas'a ait bölümlerin, gizli sığınakların olduğunu iddia ederek baskın yaptı. Fakat Batı medyasının da çanak tuttuğu, ABD'nin de destek verdiği İsrail'in yalanı ortaya çıktı. Hastanede iddia edildiği gibi bir tablo olmadığı ortaya çıktı.

BODRUM KATI BOŞ ÇIKTI

Reuters'ın söz konusu iddiaları güçlendirmek için yayınladığı Şifa Hastanesi haritasında, Hamas'ın gizli bölümlerinin olduğu yerler ile polikliniklerin bulunduğu alanlar işaretlenerek medyaya servis edildi. İsrail güçlerinin Çarşamba günü yaptığı baskına şahit olanlar, İsrail askerlerinin hastaneye girerek odaları ve bodrum katlarını aradığını söyledi. Operasyon, içeride mahsur kalan binlerce sivilin akıbeti konusunda endişe yaratmasına rağmen yapılan aralamalarda hiçbir Hamas üyesi yakalanmadı.

3 TARAFTAN KUŞATTILAR

Savaş Çalışmaları Enstitüsü ve AEI Kritik Tehditler Projesi verilerine göre İsrail ordusu, hastane kompleksini üç taraftan kuşatmış durumda. Görgü tanıkları, İsrail askerlerinin binalar arasında dolaşıp arama yaptığını dile getirdi. İsrail, 27 Ekim'de yayınladığı bir yazıda Hamas'ın hastanenin altında "terörist faaliyetleri ve roket atışlarını yönlendirmek, silah/mühimmat üretmek ve depolamak için" kullanılan bir komuta-kontrol merkezi de dahil olmak üzere yeraltı askeri kompleksleri gizlediğini söylemişti. Ayrıca, Hamas'ın Gazze'deki hastaneleri askeri operasyonlar için kullandığını, hastaları ve sağlık personelini canlı kalkan ya da rehine olarak kullandığını iddia etmiş, Hamas ise bu iddiayı reddetmişti. Operasyon öncesi, üst düzey bir İsrailli askeri yetkili, askerlerin El Şerif hastanesi binasında "silah ve diğer terör altyapısı bulduklarını" iddia edip gün içinde Hamas üyelerinin hastaneyi bir terör karargâhı olarak kullandıklarına dair somut kanıtlar gördüklerini dile getirmişti. Fakat, operasyon için uydurulan bu bahanelerin hiçbiri kanıtlanmadı.

TIBBİ MALZEMEYE AMBARGO

Hastane içinde yapılan aramalarda ne Hamas üyesi ne de gizli bölümler bulundu. Dünyanın dikkati, temel tıbbi ekipmanları çalıştıracak güçten yoksun olan Şifa Hastanesi'ndeki mahsur kalan yüzlerce hastanın ve buraya sığınan binlerce yerinden edilmiş sivilin akıbetine odaklanmış durumdayken, İsrail kuvvetleri henüz alandan çıkmış değil. Bununla da yetinmeyen İsrail ordusu, tıbbi yardım kolilerinin yığıldığı bahçeye de silahlı askerler yerleştirerek savaş suçu işlemeye devam ediyor. Dünya Sağlık Örgütü (WHO) Başkanı Tedros Adhanom Ghebreyesus, İsrail ordusunun El Şifa Hastanesi'ne yaptığı saldırının "kesinlikle kabul edilemez" olduğunu söyledi.

HASTANE BAHÇESİNİ BULDOZERLERLE YIKTILAR

İsrail ordusunun kuşatma altına alarak baskın düzenlediği Şifa Hastanesi bahçesinde tankların çekilmesinin ardından bu kez buldozer devreye girdi. İsrail ordusuna ait buldozerlerin hastanenin arka bahçesinde "geniş çaplı bir kazı" yaptığı belirtildi. Buldozerlerin hastane arazini dümdüz ettiği ve buradaki çadırları, tesisleri, çardakları yıktığı aktarıldı. İsrail ordusunun hastanede patlayıcı kullandığı, ayrıca ilaç ve tıbbi malzeme depolarını da hedef aldığı ifade edildi.

MÜLTECİ KAMPINA SALDIRI: 26 ÖLÜ

Şifa Hastanesi baskınının yanı sıra, İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları da aralıksız sürüyor. Karadan ve havadan yerleşim bölgelerini hedef alan İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nin merkezindeki Nuseyrat Mülteci Kampı'nı bir kez daha hedef aldı. Gece saatlerinde düzenlenen saldırıda evlerin vurulması sonucu en az 26 kişinin hayatını kaybettiği, onlarca kişinin yaralandığı belirtildi. 41 günde yapılan saldırılar sonucu Filistin'de hayatını kaybedenlerin sayısı 4 bin 710'u çocuk olmak üzere 11 bin 500'e yükseldi.

İSRAİL'İN 'İDDİASI' ALAY KONUSU OLDU

İsrail'in, Hamas'ın ana karargahı olduğunu öne sürdüğü Gazze'deki Şifa Hastanesi'ni işgal etmesinin ardından tüneller ve cephanelikler yerine binada bulduğunu iddia ettiği paslı silahları kanıt olarak sunması eleştirilere neden oldu. Ordunun paylaştığı görüntülerde, Hamas'a ait olduğu ileri sürülen, bir bilgisayar, yarım kasa hurma, kitap gibi malzemeler ile çoğu paslı yaklaşık on kalaşnikof tüfek, yelek ve el bombası yer alıyor. Bununla birlikte görüntülerde, hastanenin, Hamas'ın karargahı olduğuna işaret edebilecek, tünel veya gizli geçit gibi sabit unsurlar ya da İsrailli esirlere dair herhangi bir kanıt sunulmadı. İsrail'in görüntüleri, kendi vatandaşları tarafından da eleştirildi