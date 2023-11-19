Yağmur var, sel var, soyer yok!

İZMİR'DE dün yine bir klasik yaşandı. Etkili olan her sağnak yağışta olduğu gibi İzmir'i yine sel aldı. Caddeler ve sokaklar göle dönerken su içinde kalan vatandaşlar büyük çile çekti. Trafik durma noktasına geldi. Bir ara Örnekköy'de kentsel dönüşüm projesinde düzenlenen törenle tapu dağıtan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer her sel felaketinde olduğu gibi yine kayıplara karıştı.

'İZMİRLİLER BUNU HAK ETMİYOR'

İSYAN eden İzmirliler, "30 yıldır her yağmurda bu çileyi yaşıyoruz. Yeter artık. Aradığımız hiçbir belediye başkanı böyle felaketlerde ortada gözükmüyor. İzmir'i sahipsiz bırakıyorlar. Neredeyse hiçbir sel felaketinde yanımızda göremediğimiz Tunç Soyer herhalde yine Şato'sunda oturup yağmuru seyrediyordur. Yazıklar olsun. İzmirli bunu hak etmiyor" dedi.

'VATANDAŞLARI POLİS TAHLİYE ETTİ'

KENTTE dün sabah saatlerinde başlayan yağmur, fırtınanın etkisiyle sağanağa dönüştü. Bulut örtüsü nedeniyle havanın karardığı kentte gök gürültüsü ile birlikte yağan sağanak, cadde ve sokaklarda su birikintileri oluşturdu. Özellikle Konak, Bayraklı, Buca ve Balçova ilçelerinde ev ve iş yerlerinden su baskını ihbarları yapılırken Basmane'deki metro istasyonu girişinde mahsur kalanlar polisin yardımıyla tahliye edildi. Ulaşımda aksamaların yaşandığı kent genelinde başta Halkapınar semti olmak üzere çok sayıda köprülü kavşak ve geçitlerde biriken su, sürücülere zor anlar yaşatıyor.

ESNAFIN BARİYER ÖNLEMİ

KEMERALTI Çarşısı'ndaki bazı sokaklarda da biriken suların tahliyesi için esnaf çalışma yürüttü. Çarşı içindeki 1. Beyler mevkisinde bazı iş yerlerinin önüne su baskınlarına karşı bariyer kurulduğu görüldü.

Soyer daha önce bir çok sel felaketinin ardından "Kemeraltı'nı bir daha su basmayacak. Bu son" açıklamalarında bulunmuştu. Ancak bu sözünün yine gerçekleşmediği görüldü.

OTOMOBİL RÖGAR KAPAĞINA ÇARPTI

ATATÜRK Stadyumu çevresindeki bazı sokaklar ise su taşkınlarına önlem almak üzere belediyeye ait iş makinalarıyla trafiğe kapatıldı. Bu bölgede taşan rögar kapağına çarpan bir otomobilde hasar oluştu. Otomobilin sürücüsü Onur Çelik, sağanak nedeniyle görüş mesafesinin kaybolduğunu, suyun içinde ilerlemeye çalışırken rögar kapağına çarptığını, ne olduğunu anlamadığını anlattı. Buca ilçesi Mehmet Akif Caddesi'nde ise bir ağaç, fırtınanın etkisiyle devrildi.

SOYER HAK ETMEDİĞİNİ DÜŞÜNÜYOR AMA...

İZMİR'İN sular altında kaldığı saatlerde ortalarda görülmeyen Tunç Soyer, önceki gün yaptığı açıklamada ise aday gösterilmeyeceği yönündeki söylentilere sitem etti. Soyer, "İzmir'de bir başkan arayışı vefasızlık değil mi?"sorusuna "Onu bilemem. Yalnız ciddi olarak bunu hak etmediğimi düşünüyorum. Türkiye'ye ve dünyaya örnek projeleri hayata geçirmiş biri olarak kamu vicdanının bu konuda doğru şekillenmesini bekliyorum. Ayrıca bu benim kişisel meselem değil. İzmir'in meselesi. Bir memleket meselesi. Pandemi döneminde, deprem zamanı yaptıklarımız ortada. İzmir'e haksızlık yapılmasın diyorum" şeklinde cevap verdi

"BU ÇİLE 31 MART'TA SONA ERECEK"

AK Parti İzmir Milletvekili ve Gençlik Kolları Genel Başkanı Eyyüp Kadir İnan, CHP'li yerel yönetimi hedef aldı. Yaşanan duruma İzmir'deki CHP yönteminin neden olduğunu söyleyen İnan, 25 senedir yağmur suyu sorununu bile çözemediğini söyleyerek, "Kısacası bu CHP anlayışı beceremedi, şehrin altyapısını çökertti, yağmur suyu işini bile 25 sene yönettiği bu şehirde çözemedi. Trafiği rezil hale bürünen şehrimizde olan İzmirli hemşehrilerimize oluyor" dedi. İnan, İzmir'de yaşanan bu problemlerin yerel seçimlerle son bulacağı noktasında ise kararlı olduklarını belirterek, "31 Mart'ta bu çilenin sona erdirilmesi için çok kararlıyız" dedi.

TRAMVAY İSTASYONLARI KULLANILAMADI

OLUŞAN sel felaketi nedeniyle bazı tramvay durakları da kullanılamadı. İzmir Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamada tramvay hattının yağmur suları altında kalması sebebiyle seferlerin geçici olarak Fahrettin Altay- Atatürk Spor Salnu arasında gerçekleşeceği bildirildi. Atatürk Spor Salonu ile Halkapınar durakları arasında ulaşım belediye otobüsleriyle sağlanmaya çalışıldı.

YÜZLERCE EV VE İŞYERİNDEN İHBAR

KENT genelinde yüzlerce ev ve iş yerinden su baskını ihbarı yapıldığı, İtfaiye ve İZSU ekiplerinin su tahliyesi için çalışmalarını sürdürdüğü belirtildi. Meteoroloji 2. Bölge Müdürlüğü verilerine göre dün öğle saatleri itibariyle İzmir'de metrekareye düşen yağış miktarı, Güzelyalı semtindeki ölçüm istasyonunda 49,58 kilogram olarak ölçüldü. Kentte en fazla yağış ise 71,29 kilogram ile Bornova, 63,7 kilogram ile Balçova ve 60,59 kilogram ile Bayındır ilçesinde kaydedildi. Yağışın etkisini azaltarak akşam saatlerine kadar sürmesi bekleniyor.

İZMİR'DE HAVA ULAŞIMI İPTAL

İZMİR'DE dün sabah itibariyle yağan şiddetli yağmur sebebiyle uçaklar iniş yapamadı. Uçaklar iniş için Ankara'ya yönlendirildi. Uzmanların günlerdir uyardığı kötü hava koşulları şiddetli sağanak yağış ve şiddetli rüzgarla kendini İzmir'de gösterdi. Yağmur nedeniyle pek çok yerde su baskınları yaşanırken olumsuz hava koşulları hava ulaşımını da engelledi. Adnan Menderes Havaalanı'na gelen uçaklar hava koşulları nedeniyle inemedi. Uçakların Ankara'ya yönlendirildiği öğrenildi. Pek çok kişi havaalanına iniş yapılamaması nedeniyle mağduriyet yaşadı. Olumsuz hava koşularının pazartesi gününe kadar devam edeceği öğrenildi.