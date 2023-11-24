Soyer’in balonu çabuk patladı!

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in yeniden adaylığıyla ilgili CHP'de tartışmalar yaşandığı bir dönemde yaptığı 'soruşturma' oyunu çabuk patladı. Soyer'in, İzmir'in kurtuluşunun 100. yılında yaptığı konuşma ve Seferihisar'da bir kilise çanıyla ilgili hakkında soruşturma açıldığı yönündeki açıklamalarının doğru olmadığı ortaya çıktı.

AK Partili Hamza Dağ'dan Tunç Soyer'e 'soruşturma' tepkisi: Siyasi ayak oyunlarını bırak

Bu iki konuda açılan bir soruşturma olmadığını açıklayan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, "Tunç Soyer, kurultay sürecinde yanlış ata oynamasına müteakip adaylığının tehlikeye girdiğini anlayınca bu iki olaydan da "siyasi mağduriyet" çıkarmak istemektedir. Bu hal ve davranışlar bizim şimdiye kadar tecrübe ettiğimiz gibi CHP siyasetinin tipik bir örneğidir" diye konuştu.

ZAMANLAMASI MANİDAR

Yaptığı açıklamayla konuyu aydınlığa kavuşturan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, "Birkaç günden beri bazı basın yayın organlarında, "9 Eylül törenlerinde ecdadımıza hakaret ettiği gerekçesiyle İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı hakkında soruşturma başlatıldığına ilişkin haberler yer almaktadır. İşin özeti şudur: Osmanoğlu ailesinden ve diğer vatandaşlarımızdan İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'na bu konuyla ilgili suç duyurusunda bulunulmuştur. Başsavcılık da İçişleri Bakanlığı'na Tunç Soyer hakkında araştırma yapılmasını talep etmiştir. Talep doğrultusunda İçişleri Bakanlığı'nca araştırma başlatılmıştır. Bununla ilgili yazı, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na ulaşınca Tunç Soyer veya ekibi tarafından, zamanlaması da manidar bir şekilde soruşturma başlatılmış gibi bazı basın yayın organlarına servis edilmiştir" dedi.

DURUM AÇIK VE NET

Yine aynı şekilde, bazı basın yayın organlarında; 'İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in Seferihisar Belediye Başkanı olduğu dönemde, belediye binasının önündeki kilise çanını Yunanistan Konsolosluğu'na verdiği iddiasıyla ilgili olarak soruşturma açıldığına' ilişkin haberler yer aldığını belirten Dağ, "Bir vatandaşın Seferihisar Kaymakamlığı'na ısrarlı şikayeti üzerine, bu iddia ile ilgili de İçişleri Bakanlığı'nın araştırması devam etmektedir. Durum bu kadar açık ve net iken başarısızlığını örtbas etmeye çalışan Tunç Soyer, kurultay sürecinde yanlış ata oynamasına müteakip adaylığının tehlikeye girdiğini anlayınca bu iki olaydan da "siyasi mağduriyet" çıkarmak istemektedir. Bu hal ve davranışlar bizim şimdiye kadar tecrübe ettiğimiz gibi CHP siyasetinin tipik bir örneğidir" diye konuştu.