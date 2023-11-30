Bursalı’dan Soyer’in o paylaşımına tepki: Koltuk korkusuyla ne dediğini bilmeden savrulup duruyor

AK Parti İzmir Milletvekili Şebnem Bursalı, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in sosyal medya hesabından "Türkiye'de eşi olmayan uygulamamızdan haberiniz var mı?" mesajıyla paylaştığı hizmetin, hem Sağlık Bakanlığı hem de Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından yıllardır verildiğini söyledi.

Tunç Soyer'in sosyal medya hesabından paylaştığı mesajın tam anlamıyla bir yanıltmaca olduğunu belirten Bursalı, "4 buçuk yıldır hakkıyla taşıdıkları 'beceriksizlik' vasıflarına bir de yalancılığı eklediler. Koltuğunu kaybetme korkusu içine giren Sayın Soyer ne yaptığını ne dediğini bilmeden savrulup duruyor. Daha geçen gün su baskınları nedeniyle mağduriyet yaşayan İzmirliyi kendi haline bırakıp yurtdışına kaçar adım gitti. Şimdi de hak temelli sosyal hizmet anlayışı çerçevesinde AK Parti hükümetlerinin verdiği hizmetleri, sanki ilk kez İzmir Büyükşehir Belediyesi veriyormuş gibi sunuyor. Bu en hafif tabiriyle bir akıl tutulmasıdır" dedi.

"SON 5 YILDA 382 BİNDEN FAZLA HASTANIN TAKİBİ YAPILDI"

Sağlık Bakanlığı tarafından evde sağlık hizmetinin il müdürlüklerine bağlı Evde Sağlık Hizmet Birimleri aracılığıyla verildiğini hatırlatan Bursalı, "Evde sağlık hizmeti 2010 yılından itibaren 81 ilimizde il sağlık müdürlükleri aracılığıyla zaten veriliyor. İzmir'deki Evde Sağlık Hizmet Birimi engelli, bakıma muhtaç, yatalak hastalara evlerinde sağlık hizmeti sunuyor. Son 5 yılda bu manada İzmir'de takip edilen hasta sayısı 382 bin 245 oldu. Hastalarımıza yapılan ziyaret sayısı ise 898 bin 864 olarak gerçekleşti. Yani her bir hasta ortalama 2,4 kez ziyaret edilerek, sağlık hizmeti ücretsiz olarak verildi. Buna karşılık Sayın Soyer hizmetin verilmeye başlandığı günden bu yana 28 binin üzerinde hastaya evde bakım hizmeti verildiğini söylüyor. Elbette vatandaşımıza yapılan her bir hizmet kıymetlidir. Kimin yaptığı da önemli değildir. Ancak bunu 'eşi yok' diye pazarlarsanız orada hakkımızı yedirmeyiz" ifadelerini kullandı.

"VEFA DESTEK PROGRAMI 13 YILDIR KESİNTİSİZ SÜRÜYOR"

AK Partili Bursalı, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından yürütülen Vefa Destek Programı'nın da 2010 yılında proje olarak başlatıldığını, geçtiğimiz yıl ise bu projenin ulusal bir programa dönüştüğünü kaydetti. Pandemi döneminde programının öneminin daha da arttığını hatırlatan Bursalı, "Hatırlayacaksınız pandemi döneminde 65 yaş üstü ve kronik hastalıkları olan vatandaşlarımız için sokağa çıkma yasağı uygulandı. Bu vatandaşlarımızın evdeki öz bakımları ve ihtiyaçları ile ev dışında halledilmesi gereken işlerini Vefa Destek Programı'nın personeli ve gönüllüler yaptı. Daha sonra bu proje ulusal programa dönüştürüldü. Temel gereksinimlerini karşılayamayan kişilerin bulunduğu haneler düzenli ziyaret uzman ekipler tarafından düzenli olarak ziyaret ediliyor. Bu ziyaretler esnasında kişilerin ev temizlikleri, kişisel bakımları, yemekleri, alışverişleri ve diğer ihtiyaçları karşılanıyor. Ve bu eşi benzeri olmayan uygulama tam 13 yıldır devam ediyor" şeklinde konuştu.

"SAYIN SOYER BU HİZMETLERİ NOT AL, EMEKLİLİĞİNDE LAZIM OLABİLİR"

Soyer'in görev süresi boyunca sadece kendi reklamını yaptığını kaydeden Bursalı, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bugüne kadar hizmet değil sadece şov yapan Sayın Soyer için artık emekli olma zamanı geldi. Sadece Soyer değil CHP için de İzmir'de emeklilik vakti yaklaştı. 4 ay sonra yerel yönetimde İzmir hak ettiğine kavuşacak, İzmirli hak ettiği hizmeti almaya başlayacak. 31 Mart bu kadim şehir için bir milat olacak. O yüzden Sayın Soyer'e tavsiyem AK Parti hükümetlerinin sosyal hizmetler alanında yıllardır sürdürdüğü hizmetlere açıp baksın. İyi notlar alsın. Alsın ki emekliliğinde o da bu hizmetlerden gönül rahatlığı ile yararlansın."