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İzmir'de metruk binada çıkan yangında yalnız yaşayan gencin cesedi bulundu

İzmir'de sabah saatlerinde Konak'taki metruk evde bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı. Ekiplerin yaptığı incelemede küle dönen evde erkek cesedi bulundu. Cesedin evde yalnız yaşayan Ali Gevşekler'e ait olduğu öğrenildi.

DHA
İzmir’de metruk binada çıkan yangında yalnız yaşayan gencin cesedi bulundu

İzmir'in Konak ilçesinde Yenişehir Mahallesi 1245 Sokak'taki tek katlı metruk evde, dün saat 04.00 sıralarında yangın çıktı. Alevler kısa sürede evi sararken, ihbar üzerine adrese itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, yangını 1 saatlik müdahaleyle söndürdü.

Ekiplerin içeride yaptığı inlemede erkek cesedi bulundu. Cesedin, evde yalnız yaşayan Ali Gevşekler'e ait olduğu tespit edildi. Savcının incelemesinin ardından, Ali Gevşekler'in cenazesi, otopsi yapılmak üzere İzmir Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi. Polisin, olayla ilgili soruşturması sürüyor.

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