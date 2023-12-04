Mühendisler Soyer’i yalanladı

İzmir'de geçtiğimiz pazar günü fırtına ve yağışlar nedeniyle, deniz taşmış Alsancak ve Bostanlı'da sokaklar sular altında kalmış, çok sayıda ev ve işletmeyi su basmıştı. Yaşanan felaketle ilgili açıklama yapan TMMOB Meteoroloji Mühendisleri Odası deniz suyu yükselmesi nedeniyle yaşanan olumsuzlukları doğrudan iklim değişikliğine ve buna bağlı deniz suyu seviyelerindeki artışa bağlamanın yanlış olduğunu vurguladı. Oda, İzmirli yöneticilerin de meteorolojik olaylara dirençli şehirler yaratması konusunda sınıfta kaldığını vurguladı. Açıklamada "İzmir'de yaşadığımız olay yerel meteorolojik koşullar nedeniyle deniz üzerinde oluşan dalgaların kuvvetli rüzgârlar ile kıyı koruma alanını aşarak içerilere kadar girmesinden kaynaklanmıştır" denildi.

DENİZ DOLDURULDU

Denizin doldurulduğu ve doğal kıyı çizgisinin değiştirildiği, İzmir ve benzeri sahil kesimlerinin, yüksek dalgalar nedeniyle oluşan deniz taşmasına bağlı su ile dolması şaşılacak ve beklenmedik bir durum olmadığının dile getirildiği açıklamada İzmir'de geçmiş yıllarda da benzer durumların yaşandığı belirtildi. Su basmasının planlamalarda ve projelerde meteorolojik ve iklimsel parametrelerin dikkate alınmamasından kaynaklandığının ifade edildiği açıklamada yaşananları iklim krizi söylemiyle açıklamanın sorunları doğaüstü güçlere havale etmek olarak yorumlandı.

İzmir'de geçtiğimiz pazar yaşanan yağışlar nedeniyle, deniz taşmış Alsancak ve Bostanlı'da sokaklar sular altında kalmıştı.

'YANLISLAR ÖRTÜLEMEZ'

Ölçülen bu yağış değerlerinin, daha önce yaşanmamış bundan sonra da yaşanmayacak ya da tahmin edilmeyen yağışlar olmadığı belirtilen açıklamada, "Bu yağışların daha fazlasını ve şiddetlisini geçmiş kayıtlarda mevcuttur. Yağışları meteoroloji mühendisliği açısından değerlendirmeden, yaşanan su basmalarını iklim değişimine bağlamak, özellikle alt yapılarda yaşanan yanlışları örtmeye çalışmaktan başka bir şey değildir" dedi. TMMOB Meteoroloji Mühendisleri Yönetim Kurulu, "İklim değişikliği bilimsel bir gerçektir. İklim değişimi söylemine sığınmak ise sadece günü kurtarmaktır" dedi.