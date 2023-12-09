İzmirli fenomen avukata tahliye

Aydın merkezli 29 ilde jandarmanın düzenlediği devremülk dolandırıcılığı operasyonu kapsamında tutuklanan İzmirli sosyal medya fenomeni Avukat Elif Akar tahliye edildi. Avukat Elif Akar ile birlikte 2 tutuklu daha tahliye edilirken, dosya kapsamında tutuklu kalmadı. Kuşadası Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında, Aydın İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri operasyon düzenlemişti.

BÜYÜK SES GETİRMİŞTİ

Toplamda 212 kişiyi devremülk sahibi yapma vaadiyle yaklaşık 350 milyon lira dolandırmakla suçlanan şüphelilere yönelik operasyonda, 29 ilde 106 kişi gözaltına alınırken, bunlardan 30 kişi tutuklanmıştı. Tutuklanan isimlerden biri de İzmir Barosu avukatlarından Elif Akar'dı. Kamuoyunda sosyal medya paylaşımları, gazete ve televizyonlara verdiği demeçler, özellikle de 'dolandırıcılık' suçuna karşı yaptığı uyarılarla tanınan Akar'ın tutuklanması o dönemde büyük ses getirmişti. Tutuklanmadan bir yıl önce 'Gayrimenkul Hukuku' isimli bir kitabı yayınlanan Akar, bir yazısında da 'Paravan şirketleri olan devre mülklere dikkat' ifadelerini kullanmıştı.

MAHKEME İTİRAZI DEĞERLENDİRDİ

Dosya kapsamında 27 şüpheli çeşitli tarihlerde tahliye edilirken, Av. Elif Akar ve 2 şüphelinin halen süren tutukluluk kararına itiraz edildi. İtirazı değerlendiren Kuşadası Sulh Ceza Hakimliği Akar ve 2 şüphelinin tahliyesine karar verdi.